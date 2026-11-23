Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи син окружног комесара са Флориде упуцан је из ватреног оружја док је камповао са пријатељима, а надлежне службе позвале су грађане да помогну у истрази његове смрти.
Кери Вашингтон Винсон камповао је са пријатељима поред ријеке Блеквотер у недељу увече, када га је у шатору погодио метак испаљен изван њиховог кампа, саопштио је његов отац Џо Винсон у објави на друштвеним мрежама у понедјељак ујутру. Џо Винсон је недавно ступио на дужност комесара за четврти округ округа Ескамбија на Флориди.
Винсон је навео да за сада нема додатне информације које би могао да подели, с обзиром на то да је истрага у току.
"Шокирани смо и сломљени због губитка нашег дивног дјечака", навео је он у кратком саопштењу.
Канцеларија шерифа округа Санта Роза саопштила је да активно истражује смртоносну пуцњаву која је пријављена у недјељу, 22. новембра, у близини реке Блеквотер. Портпаролка шерифове канцеларије потврдила је идентитет жртве за магазин Пипл.
Carey Washington Vinson: Florida County Commissioner's son, 19, fatally shot while camping with friends
https://t.co/YHq3k2O8Fg— Hindustan Times (@htTweets) November 23, 2026
Према наводима полиције, надлежне службе примиле су позив на број 911 којим је пријављена пуцњава. Када су замјеници шерифа стигли на место догађаја, затекли су младића са прострелном раном на глави. Он је проглашен мртвим.
"Истражитељи настављају да прикупљају доказе на месту догађаја и утврђују све околности овог инцидента", наводи се у саопштењу, уз напомену да ће додатне информације бити објављене када то буде могуће.
Млађи Винсон био је успјешан такмичар у дебатама. На националном првенству ИнкубејтДебате, одржаном од 30. маја до 1. јуна 2025. године у Сарасоти на Флориди, освојио је седмо место.
Сви који су примјетили сумњиве активности у тој области или имају било какве информације о пуцњави позвани су да се јаве канцеларији шерифа.
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