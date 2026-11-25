Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја дала је шефу швајцарске дипломатске канцеларије Силвену Астјеу 48 сати да напусти земљу и затражила затварање канцеларије.
Пјонгјанг је одлуку саопштио у сриједу, 25. новембра, као одговор на санкције које је Берн увео сјевернокорејском дјечјем кампу због његове наводне улоге у пребацивању дјеце с украјинских територија под руском окупацијом, наводи Инвестинг.
Сјевернокорејско Министарство спољних послова позвало је Астјеа, уручило му меморандум са захтјевом за затварање канцеларије и прогласило га непожељном особом. Државна агенција КЦНА описала је швајцарске санкције као "отворено непријатељски чин".
"Не можемо прихватити ниједан поступак којим се крше суверена права наше земље и интереси њених грађана", саопштило је сјевернокорејско министарство. Дан раније Ким Јо Џонг, сестра сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна, најавила је могућност затварања канцеларије.
Берн је Међународни дјечји камп Сонгдовон, у обалском граду Вонсану, ставио на листу санкција у оквиру мјера повезаних с руским ратом против Украјине. Према наводима швајцарских власти, камп учествује у програмима пребацивања украјинске дјеце с подручја под руском окупацијом у Сјеверну Кореју, гдје су изложена проруској пропаганди. Сличне санкције раније су увеле Велика Британија и Европска унија.
Сјеверна Кореја послала је хиљаде војника као подршку Русији у рату против Украјине. Украјински предсједник Володимир Зеленски у августу је оптужио Москву да је балистичке ракете добијене од Пјонгјанга користила у нападу на Запорожје.
Швајцарско Министарство спољних послова изразило је жаљење због одлуке Пјонгјанга и саопштило да организује Астјеов повратак у Пекинг. Дипломатски контакти наставиће се преко швајцарске амбасаде у Пекингу и сјевернокорејске амбасаде у Берну.
Швајцарска, једна од ријетких западних земаља које одржавају дијалог с Пјонгјангом, поручила је да "раздваја политику санкција од опредијељености за одржавање дијалога са свим земљама".
"Поновно отварање канцеларије у Пјонгјангу ни на који начин није утицало на то како Швајцарска спроводи санкције УН у вези са сјевернокорејским нуклеарним програмом, као ни санкције ЕУ против Сјеверне Кореје у контексту руског рата против Украјине", навело је министарство.
Швајцарски министар спољних послова Ињацио Касис крајем октобра посјетио је Пјонгјанг, званично отворио канцеларију и разговарао са сјевернокорејским званичницима о обнови дијалога и нормализацији односа.
Двије земље успоставиле су дипломатске односе 1974, а Швајцарска је 1997. отворила канцеларију за сарадњу у Пјонгјангу.
Та канцеларија затворена је у марту 2020, када је Сјеверна Кореја због пандемије затворила границе.
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