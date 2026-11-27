Аутор:АТВ редакција
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Школски округ Лос Анђелеса онемогућио је функције вјештачке интелигенције у Гугл претрази на уређајима које користи око пола милиона ученика.
Одлука је донесена због забринутости да би ученици могли да користе вјештачку интелигенцију умјесто самосталног размишљања и учења, пренио је Ројтерс.
Функција „АИ овервју“, која приказује сажетке и одговоре генерисане вјештачком интелигенцијом уз резултате претраге, искључена је након што су родитељи и активисти затражили ограничавање таквих алата.
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Школски округ саопштио је да је функција привремено суспендована како би дигитално окружење ученика било безбједно и примјерено њиховом узрасту. Спор је настао јер Гугл не нуди могућност да школе искључе вјештачку интелигенцију, а да ученицима истовремено оставе приступ класичној претрази.
Гугл је најавио да ће школама подразумијевано искључити Џемини и друге алате засноване на вјештачкој интелигенцији, али ће администратори моћи да их накнадно активирају.
Два највећа школска округа у САД, Њујорк и Лос Анђелес, раније су увели једногодишњи мораторијум на коришћење генеративне вјештачке интелигенције међу ученицима.
Стотине запослених у компанији Гугл потписало је петицију тражећи да компанија омогући школама да користе претрагу без функција вјештачке интелигенције, преноси Танјуг.
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