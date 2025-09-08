Скувала родбини чорбу од печурака и све их потровала: Тровачицу стигла стравична казна

Извор:
Курир
08.09.2025
16:53
Двије године је била мистерија шта се тачно догодило за трпезаријским столом Ерин Патерсон опсједала свијет. Петоро људи сјело је да руча у њеном дому у руралној Аустралији 29. јула 2023. године. У року од недјељу дана, троје је умрло, а четврти се борио за живот.
Ручак је био фаталан за њене бивше сверкву и свекра, 70-годишње Гејл и Дона Патерсона и Хедер Вилкинсон, 66-годишњу сестру Гејл.
Муж Хедер Вилкинсон, Ијан, преживио је након што је недјељама био у болници у вјештачкој коми.
Послије дугоочекиваног суђења у градићу Морвелу, 50-годишња Ерин Патерсон је осуђена на доживотну робију.
Нема право да тражи условну слободу у наредне 33 године, што значи да ће тада бити у осамдесетим годинама.
Она је проглашена кривом у јулу због убиства троје рођака и покушаја убиства још једног на породичном ручку 2023. године, гдје им је послужила говеђе гумене чизме са токсичним печуркама.
Сада јој је изречена казна.
Самопрокламована љубитељка и аматерска берачица печурака рекла је на суду да је се радило о трагичној несрећи.
Али током девет недјеља, порота је слушала доказе који сугеришу да је намјерно пронашла отровну печурку, зелену пупавку, примјећену у оближњим градовима и намамила жртве на смртоносни оброк под лажним изговором да има рак - прије него што је покушала да прикрије злочин лажући полицији и решавајући се доказа.
Мајка двоје дјеце, Ерин Патерсон, није показивала много емоција током изрицања казне.
Углавном је држала очи затворене и отворила их је само док јој је судија читао казну, пише Би-би-си .
Шта је речено на суђењу?
Гејл и Дон Патерсон појавили су се на Ерининим вратима мало послије поднева те судбоносне суботе, са наранџастом тортом у рукама.
Са њима су били Вилкинсонови: Хедер, Гејлина сестра, и њен муж Ијан, који ће се неколико недјеља послије оброка пробудити из коме да би открио да је једини гост који је преживио.
Примјетно одсутан био је Еринин отуђени муж Сајмон Патерсон.
Он је одустао од ручка дан раније, рекавши да му је „непријатно" усљед тензија између бившег пара.
Ерин је читаво преподне предано радила на рецепту једног од најомиљенијих кувара у земљи, подесивши га тако да може да послужи индивидуалне порције одреска: скупе комаде бифтека заливене сосом од печурака а потом обложене тестом.
Пред поротом је Ијан испричао како је гледао док се порције сервирају на четири сива тањира - и на један наранџасти, за Ерин - заједно са кромпир пиреом, зеленим пасуљем и преливом од печења са стране.
Шесто послужење, наводно припремљено за Сајмона у случају да се предомисли и ипак сврати, завршило је у фрижидеру.
Ерин је првобитно била оптужена да је покушала и њега да убије - и то у неколико наврата - али су те оптужбе биле повучене вече пред почетак суђења.
Група се помолила и бацила на храну, успут се „подбадајући" у шали колико много једу.
Наједени, грицкали су десерт прије него што је Ерин шокирала госте објавом да има рак, испричано је на суду.
Чак и одбрана признаје да то није била истина.
Али тога дана, два старија пара су посавјетовала Ерин како да то саопшти дјеци, прије него што су завршили оброк онако како је и започео молитвом.
Ијан је испричао на суду да није добро познавао домаћицу, али да је „атмосфера била пријатељска".
„Дјеловала ми је као нормална особа", рекао је он.
Али те ноћи је свим гостима озбиљно позлило, а наредног дана су њих четворо завршили у болници са тешким симптомима.
Доналд, који је појео порцију ручка и око половине супругине, рекао је доктору да је за неколико сати повраћао 30 пута.
Ускоро су почеле да се јављају прве сумње.
Сајмон је рекао да је била реткост за његову отуђену жену да организује такав догађај, а Ијан је казао да он и његова покојна жена никад пре нису ни били у Ерининој кући.
Са накнадном памећу, један од гостију се наводно запитао зашто је Ерин сервирала себи храну на другачијем тањиру него остатку породице.
Касније, у болници у Леонгати, Еринини болесни гости питали су да ли се и њихова домаћица разбољела.
На крају крајева, сви су јели исту храну, зар не?
Наранџасти тањир
Први пут детаљно описавши овај ручак у јавности, са клупе за свједоке, Ерин Патерсон је понудила објашњење.
На суду је испричала да је, након што је испратила госте, поспремила кухињу а онда се почастила парчетом наранџасте торте коју јој је донијела Гејл.
„Појела сам још једно парче торте, па још једно", рекла је она.
Док је трепнула, остатак торте је нестао и осјећала се као да се прејела.
„И зато сам отишла до тоалета и све повратила", рекла је Ерин на суду.
„Кад сам то урадила, осјећала сам се боље."
Пороти је испричала за њену тајну борбу са булимијом, што је њен тим одбране сматрао довољним објашњењем за одсуство њених симптома.
Ерин се одвезла у болницу два дана послије ручка, пожаливши се да се не осјећа добро.
Али је испрва одбила хитне молбе особља које је жељело да она и њена деца, за коју је тврдила да су појели остатке, буду одмах примљени на лијечење.
Али кад су болничари коначно успјели да доведу Ерин на преглед, ни она ни њена дјеца нису исказивали никакве знаке тровања зеленом пупавком.
Послије 24 сата предострожности, Ерин је била отпуштена из болнице.
Знаци упозорења
Њене жртве, међутим, наставиле су се да пате у болници.
И док су њихови неумољиви дијареја и повраћање почели полако да прелазе у отказивање органа, Ерин је радила на прикривању властитих трагова, тврдили су тужиоци.
Један дан након што је отпуштена из болнице, Ерин је ухваћена на сигурносним камерама како путује до локалне депоније и баца дехидратор хране у коме су касније пронађени трагови отровних печурака.
У вријеме ручка је користила три телефона, од којих су два нестала убрзо послије.
Онај који је предала полицији био је изнова брисан, чак и док су детективи претресали кућу.
За истражитеље су знаци упозорења брзо почели да се гомилају.
На питање одакле јој печурке, почели су да стижу необични одговори.
Патерсон је рекла да је један дио купљен осушен у азијској бакалници у Мелбурну, али није могла да се сјети у којој тачно четврти.
Кад је била упитана за врсту печурака или доказе о самој куповини, рекла је да су биле у обичном паковању и да мора да је платила готовином.
У међувремену, детективи су открили да је зелена пупавка била примјећена у два оближња града у недјељама прије фаталног оброка, а забринути мјештани су постављали слике и локације у онлајн бази података за биљке иНатуралист.
Историјат интернет претраге Ерин Патерсон показује да је посећивала ту интернет страницу да би гледала локације зелене пупавке најмање једанпут раније.
Подаци о локацијама у њеном мобилном телефону показивали су да је ишла у оба краја - и купила дехидратор хране приликом повратка са једног од тих путовања.
Али Ерин је рекла полицији да никад није поседовала такав кухињски апарат, упркос томе што је пронађено упутство за употребу у њеној кухињској фиоци и објавама у Фејсбук групи о истинитим злочинима где се хвалила да га је користила.
Кад су стручњаци за дигиталну форензику успели да поврате део материјала са њених уређаја, открили су фотографије на којима се види зелена пупавка измерена на кухињској ваги.
Без јасног мотива
Оно што је збуњивало полицију, међутим, било је питање мотива.
Сајмон је испричао на суду да су он и Ерин испрва остали у пријатељским односима после раставе 2015. године.
То се променило 2022. године, рекао је он, кад је пар почео да се свађа око финансија, алиментације, школе и имовине.
Он је, међутим, испричао да није било исказивања зле воље према његовој породици.
„Посебно се добро слагала са мојим татом. Делили су љубав према знању и учењу."
Ерин је рекла суду да се осећала све изолованије од породице Патерсон и назвала је Сајмонове родитеље „изгубљеним случајевима" у порукама на Фејсбуку препуним псовкама.
Тужилаштво се, међутим, одлучило да не излаже конкретан мотив, рекавши да би порота и даље могла да се пита шта је навело Ерин да убије ове људе дуго након што је суђење окончано.
Одсуство јасног мотива било је кључно за Еринину одбрану.
Поруке које су биле критички настројене према њеном свекру и свекрви биле су само безазлено издувавање, рекли су они; тврдња о раку параван за хируршку интервенцију уклањања вишка килограма на коју је планирала да оде, али ју је било сувише срамота да то призна.
Подаци за праћење локације мобилних телефона нису веома прецизни, тако да нема правих доказа да је заправо посетила градове у којима је примећена зелена пупавка, тврдили су они.
Сугерисали су и да је и Ерин позлило после оброка, само не толико као другима зато што је све повратила.
Она се гнушала болница, због чега се сама отпустила противно медицинском савету.
Али је тужилаштво тврдило да је Ерин испричала превише лажи да би све могле да се прате.
Тужитељка Нанет Роџерс је рекла да пороти „не би требало да представља проблем" да одбаци аргумент да је ово „била само стравична несрећа током бербе печурака".
На крају је порота стала на страну тужилаштва и донела осуђујућу пресуду.
