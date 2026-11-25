Аутор:АТВ редакција
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Епидемија еболе у Демократској Републици Конго постала је највећа и најсмртоноснија у историји те земље и друга најсмртоноснија на свијету, након што је до 19. новембра премашила 11.700 потврђених случајева и 5.700 смртних исхода, уз укупну стопу смртности од 48,9 одсто, наводи ЦИДРАП при Универзитету у Минесоти.
Зараза се шири брже него током епидемије у Западној Африци од 2014. до 2016. године, а поједини случајеви евакуације и повратка хуманитарних радника забиљежени су и у Европи.
Према подацима ЦИДРАП-а, најновије жариште прешло је праг од 10.000 обољелих за само 163 дана – 51 дан брже него епидемија у Западној Африци. Директорка за борбу против еболе у Међународном комитету за спасавање (IRC) у Бунији Кејти Томас-Кенфилд изјавила је за амерички магазин „Тајм“ да је овакав темпо посљедица поклапања више фактора.
Вирус се проширио и ван граница ДР Конга: Уганда је пријавила 20 потврђених случајева и два смртна исхода, Кенија девет случајева и двоје преминулих, а Нигерија један случај.
Према подацима Европског центра за превенцију и контролу болести (ECDC), обољели у Европи повезани су са евакуацијом или повратком из погођених подручја:
Кејти Томас-Кенфилд и други стручњаци издвајају три главна узрока брзог ширења и отежане контроле епидемије:
Касно откривање: Према процјенама америчког Центра за контролу и превенцију болести (CDC), зараза је почела средином или крајем фебруара – два до три мјесеца прије него што је Свјетска здравствена организација (СЗО) средином маја званично открила епидемију и прогласила ванредно стање. Стручњаци пропусте у раном надзору повезују са глобалним смањењем хуманитарне помоћи током 2025. године и недостатком здравственог кадра на терену у кључним првим мјесецима.
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Сој Бундибугјо и кретање становништва: Епидемију изазива сој еболе Бундибугјо, ријетка варијанта за коју још нема одобрених вакцина нити циљаних антивирусних лијекова, иако су испитивања у току. Симптоми се у почетку често мијешају са тропским болестима попут маларије, а сукоби и урбанизација довели су до великог кретања становништва.
Неповјерење и напади на здравствене раднике: Неповјерење према медицинским тимовима током љета прерасло је у нападе на екипе за безбједно сахрањивање и здравствено особље. Према подацима Уједињених нација (УН), у првих шест мјесеци епидемије забиљежено је 260 напада на здравствене раднике, уз нове инциденте током јесени и све чешће умирање код куће.
Стручњаци наглашавају да је неопходно опремити и обучити локалне клинике примарне и секундарне заштите, обезбиједити заштитну опрему и проширити теренски рад од врата до врата у високоризичним зонама, укључујући провинције Итури и Сјеверни Киву, истиче виши здравствени саветник у организацији „International Medical Corps“ др Абду Себушише.
Кејти Томас-Кенфилд оцјењује да затварање граница није ефикасна мјера за заустављање еболе, подсјећајући да хуманитарни радници из Америке при повратку из ДР Конга морају да докажу да су провели најмање 21 дан ван те земље. Са друге стране, извршни директор Коалиције за иновације у припреми за епидемије (CEPI) др Ричард Хачет навео је да би три велика клиничка испитивања вакцина против соја Бундибугјо – укључујући и студију Универзитета у Оксфорду са првим охрабрујућим резултатима могла донијети пробој почетком 2027. године, уз паралелну провјеру ефикасности вакцине „Ервебо“ одобрене за сој Заир, преноси Блиц.
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