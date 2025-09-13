Снажан земљотрес погодио Камчатку, проглашена опасност од цунамија

Извор:
Земљотрес магнитуде 7,4 степена по Рихтеровој скали десио се данас код источне обале Камчатке.
То је потврдио Европско-медитерански сеизмолошки центар. Након јаког земљотреса проглашена је опасност од цунамија на Камчатки и Курилским острвима, саопштио је гувернер руског региона Владимир Солодов, преноси РИА Новости.
Према руској геофизичкој служби јачина земљотреса била је 6,3 степена по Рихтеровој скали и епицентар се налазио 123 километра од Петропавловска Камчатског, на дубини од 46,8 километара.
Све службе у Камчатској покрајини су стављене у стање високе приправности, тренутно нема информација о разарањима или озбиљној штети, јавио је Солодов.
Према прорачунима регионалног Министарства за ванредне ситуације, у насељеним подручјима се очекује да таласи буду “не виши од 26 центиметара у Алеутском опћинском округу, не виши од 37 центиметара у Уст-Камчатском опћинском округу и не виши од 9 центиметара у Петропавловск-Камчатском градском округу”.
Највиши таласи су могући у области Рта Мајачног и Халактирске плаже – до 120 центиметара.
Становницима је речено да се удаље од обале, а пловилима у приобалним водама је савјетовано да “исплове у океан изван изобате од 50 метара; курс треба да буде управан на обалу”.
Гувернер је позвао грађане да остану мирни и да обрате пажњу на информације из званичних извора.
Шеф сеизмолошке станице Јужно-Сахалинск, Елена Семенова, изјавила је за РИА Новости да је пријетња од цунамија проглашена и у Сјеверно-Курилском округу.
Према Главној управи Министарства за ванредне ситуације за Сахалинску област, очекује се да ће се талас висине до 0,5 метара приближити острвима Парамушир и Шумшу до 15.07 (7.07 по московском времену).
Овај земљотрес је био посљедњи у низу накнадних потреса након снажног потреса јачине 8,8 степени Рихтерове скале који се догодио на Камчатки 30. јула, а који је био најјачи од 1952. године, наводи агенција.
Јапанска метеоролошка агенција саопћила је да би могло доћи до мањих промјена нивоа мора око архипелага, али да је штета у тој земљи мало вјероватна, пише Српскаинфо.
