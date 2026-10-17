Снажан земљотрес погодио Пакистан

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се код мјеста Куздар, у пакистанској покрајини Белуџистан, саопштио је Њемачки центар за истраживање геонаука.
У саопштењу се наводи да је земљотрес био на дубини од 10 километара, пренио је Ројтерс.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
48
09
46
09
39
09
30
09
25
Тренутно на програму