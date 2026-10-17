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Снажан земљотрес погодио Пакистан

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17.10.2026 08:13

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Спасилац стоји поред обуће и школске торбе дјеце страдале у урушавању крова приватне школе у Пешавару, у Пакистану, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Muhammad Zubair

Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се код мјеста Куздар, у пакистанској покрајини Белуџистан, саопштио је Њемачки центар за истраживање геонаука.

У саопштењу се наводи да је земљотрес био на дубини од 10 километара, пренио је Ројтерс.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.

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Тагови :

Пакистан

Земљотрес

Рихтерова скала

спасавање

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