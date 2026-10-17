Снажан земљотрес погодио Пакистан

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Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се код мјеста Куздар, у пакистанској покрајини Белуџистан, саопштио је Њемачки центар за истраживање геонаука.

У саопштењу се наводи да је земљотрес био на дубини од 10 километара, пренио је Ројтерс. За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.

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