Снажан земљотрес у Грчкој

15.09.2025
Грчку је данас погодио земљотрес јачине 4,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је у архипелагу Додеканез, у приморској области острва Аморгос, на дубини од 11 километара.
За сада нема информација о повријеђенима или евентуалној материјалној штети.
Није издато упозорење за опасност од цунамија.
