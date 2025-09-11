Logo
Снажан земљотрес затресао Сјеверну Македонију

11.09.2025

07:35

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3,8 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 11. септембра у 06:35 часова, на подручју Сјеверне Македоније.

Како јавља ЕМСЦ, потрес је забиљежен 16 километара од мјеста Центар Жупа.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.524 и дужине 20.737.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

