Снажна олуја погодила Француску, најмање три особе погинуле у поплавама

Аутор:АТВ редакција
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Обилне падавине које су погодиле јужне дијелове Француске изазвале су велике поплаве у којима су према посљедњим подацима настрадале три особе, док је без електричне енергија остало на хиљаде домова.
Регионалне власти саопштиле су да су због олује водостаји порасли на "незабиљежене" нивое. Наводи се да су у олуји три особе смртно страдале, а једна је повређена.
Локални дневник Ла Провенце објавио је, позивајући се на надлежне службе, да су у подруму у мјесту Ланцон-Провенцеу пронађене двије женске особе старе 86 и 26 година.
Severe flooding following torrential rainfall in Martigues, Bouches-du-Rhône, France 🇫🇷 (20.10.2026)
#Anonymous
#OpEarth 🌎
#BecauseItsOurHome
#climatechange #ExtremeWeather https://t.co/FgU0p0SE7h— #Anonymous (@TheStripesGirl) October 22, 2026
У мјесту Саинт-Митре-лес-Ремпартсу једна 75-годишња особа такође је смртно страдала усљед олујног невремена. Регионалне власти навеле су да је око 250 људи из мјеста Арлеса и Саинт-Мартин-де-Црауа смјештено у прихватне центре.
⛈️ Des orages diluviens frappent les Bouches-du-Rhône ce mardi matin avec des inondations, ici à Port-de-Bouc. Prudence ! 🌊 (© Angelana Cri via La Météo du 13) https://t.co/e7pgFyEHaE— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2026
Oct 20_5⃣
Climate Awareness🚩
🇫🇷
Heavy rainfall has hit the south of #France, causing widespread flooding in the Bouches-du-Rhône, Hérault, and Gard departments, as well as on the of Corsica island
In some areas 200+ mm of rain fell in 24 hours
#ClimateCrisis #ClimateEmergency https://t.co/eHa1FnX71e— Irene (@irene_makarenko) October 21, 2026
Невреме је изазвало и велику материјалну штету, а путеви и железничке пруге су блокирани. Такође, дошло је до прекида у снабдевању електричном енергијом и телефонских веза.
У међувремену метеоролози најављују нове невоље. Наиме, олуја Остин погодиће касније вечерас сјеверозапад Француске, доносећи ударе ветра до 130 километара на сат, високе таласе и обилне падавине, уз очекиване поремећаје у саобраћају и ризик од обарања дрвећа, преноси Телеграф.
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