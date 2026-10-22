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Снажна олуја погодила Француску, најмање три особе погинуле у поплавама

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22.10.2026 08:52

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Поплаве у Француска
Фото: Društvena mreža X/Anonymous

Обилне падавине које су погодиле јужне дијелове Француске изазвале су велике поплаве у којима су према посљедњим подацима настрадале три особе, док је без електричне енергија остало на хиљаде домова.

Регионалне власти саопштиле су да су због олује водостаји порасли на "незабиљежене" нивое. Наводи се да су у олуји три особе смртно страдале, а једна је повређена.

Локални дневник Ла Провенце објавио је, позивајући се на надлежне службе, да су у подруму у мјесту Ланцон-Провенцеу пронађене двије женске особе старе 86 и 26 година.

У мјесту Саинт-Митре-лес-Ремпартсу једна 75-годишња особа такође је смртно страдала усљед олујног невремена. Регионалне власти навеле су да је око 250 људи из мјеста Арлеса и Саинт-Мартин-де-Црауа смјештено у прихватне центре.

Невреме је изазвало и велику материјалну штету, а путеви и железничке пруге су блокирани. Такође, дошло је до прекида у снабдевању електричном енергијом и телефонских веза.

У међувремену метеоролози најављују нове невоље. Наиме, олуја Остин погодиће касније вечерас сјеверозапад Француске, доносећи ударе ветра до 130 километара на сат, високе таласе и обилне падавине, уз очекиване поремећаје у саобраћају и ризик од обарања дрвећа, преноси Телеграф.

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Тагови :

Француска

Поплаве

невријеме

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