Невријеме које пријети нама ударило Италију, стравичне слике

Стравичне слике невремена у Италији, људи евакуисани код језера Комо: Метро поплављен, на улицама хаос
Јако невријеме праћено обилним падавинама направило је хаос у дијеловима Италије. Најкритичнија ситуација је у Пијемонту, на острву Елби, у Тоскани, као и код језера Комо.
Од количине падавина, метро станица Маса Карара је потпуно поплављена, а у областима око језера Комо су људи евакуисани. Дио ауто-пута Ларијана је затворен за саобраћај.
Неколико путева у Кому је такође затворено због поплава, укључујући и пут поред језера. Вода на острву Елби је полако почела да се повлачи, али постоји страх међу становништвом због најаве погоршања невремена.
Током ноћи ватрогасци су у околини Рима имали више од 100 интервенција због невремена. Јак вјетар је ломио стабла на улицама, а уништени су и неки аутомобили. Падавине, укључујући пљускове или грмљавину, очекују се и вечерас, а најављено је и да ће дувати јак ветар.
Италију је погодио олујни облак који је наставио да се креће према региону. Према процјенама метеоролога, талас који је похарао Италију прво ће ударити Словенију, а затим Хрватску.
Дио ће прећи у БиХ, али још увијек није познат интензитет.
(Телеграф)
