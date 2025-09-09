Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

09.09.2025
22:02
Израел је извео низ прецизних удара на катарску пријестоницу Доху, циљајући, како тврди, највише руководство Хамаса.
Напад се догодио непосредно прије 16 часова по локалном времену, када се у граду чуло неколико експлозија. Дим се надвијао над насељем Катара, а становници су рекли да су чули најмање пет гласних детонација.
Снимци са надзорних камера који приказују тренутак напада објављени су на друштвеним мрежама. На њима се види неколико експлозија у стамбеном комплексу у улици Вади Равн, северно од централне Дохе, недалеко од амбасада, школе и бензинске пумпе.
IDF confirms fighter jets struck compound hosting Hamas negotiators— HatsOff (@HatsOffff) September 9, 2025
Attack reportedly coordinated with the US, according to Israeli media https://t.co/Apwzc5yK5E pic.twitter.com/Y9GTEOWa59
Хамас је потврдио Ал Џазири да је њихова преговарачка делегација била мета током састанка у Катару, али је организација касније саопштила да је руководство преживјело напад, иако је Ал Арабија првобитно објавила да је главни преговарач Хамаса Халил ел-Хаја погинуо у нападу.
Извори су касније додали да су мете били и Захер Џабарин, Халед Машал и Низар Авадалах. Хамас је потврдио Ал Џазири да је њихова преговарачка делегација била мета током састанка у Катару, али је организација касније саопштила да је руководство преживјело напад.
Израелска војска и безбедносна служба Шин Бет потврдиле су да су извеле "прецизан удар на више руководство терористичке организације Хамас", а израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да је лично одобрио операцију.
CCTV footage captured the moment of the Israeli airstrikes earlier against the Qatari capital of Doha. pic.twitter.com/iG7khL3ETs— OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025
"У подне сам окупио шефове безбједносних служби и одобрио хируршки прецизан удар на вође Хамаса", рекао је Нетанјаху. Додао је да је ријеч о испуњењу обећања датог након масакра 7. октобра.
Катар је оштро осудио напад, назвавши га грубим кршењем међународног права и задирањем у национални суверенитет. Снажне осуде стигле су и из других арапских земаља, а генерални секретар УН Антонио Гутереш изјавио је да је то "грубо кршење суверенитета и територијалног интегритета Катара" и позвао све стране да раде на трајном прекиду ватре.
Палестински предсједник Махмуд Абас назвао је израелски напад "опасном ескалацијом која угрожава безбједност региона и свијета", док је француски предсједник Емануел Макрон рекао да је напад неприхватљив и упозорио да се рат ни под којим околностима не смије проширити на цијели регион.
Бијела кућа је потврдила да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа била обавијештена о израелској операцији прије него што је извршена, што је покренуло питања о нивоу учешћа САД, с обзиром на то да је око 10.000 америчких војника стационирано у Катару.
Напад на катарском тлу додатно је појачао тензије на Блиском истоку, а остаје нејасно колико је тачно лидера Хамаса погођено и какве ће посљедице то имати по преговоре о прекиду ватре у Гази.
