Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

09.09.2025

22:02

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара
Фото: Screenshot / X

Израел је извео низ прецизних удара на катарску пријестоницу Доху, циљајући, како тврди, највише руководство Хамаса.

Напад се догодио непосредно прије 16 часова по локалном времену, када се у граду чуло неколико експлозија. Дим се надвијао над насељем Катара, а становници су рекли да су чули најмање пет гласних детонација.

Снимци са надзорних камера који приказују тренутак напада објављени су на друштвеним мрежама. На њима се види неколико експлозија у стамбеном комплексу у улици Вади Равн, северно од централне Дохе, недалеко од амбасада, школе и бензинске пумпе.

Хамас је потврдио Ал Џазири да је њихова преговарачка делегација била мета током састанка у Катару, али је организација касније саопштила да је руководство преживјело напад, иако је Ал Арабија првобитно објавила да је главни преговарач Хамаса Халил ел-Хаја погинуо у нападу.

Извори су касније додали да су мете били и Захер Џабарин, Халед Машал и Низар Авадалах. Хамас је потврдио Ал Џазири да је њихова преговарачка делегација била мета током састанка у Катару, али је организација касније саопштила да је руководство преживјело напад.

Потврда Израела и реакције међународне заједнице

Израелска војска и безбедносна служба Шин Бет потврдиле су да су извеле "прецизан удар на више руководство терористичке организације Хамас", а израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да је лично одобрио операцију.

"У подне сам окупио шефове безбједносних служби и одобрио хируршки прецизан удар на вође Хамаса", рекао је Нетанјаху. Додао је да је ријеч о испуњењу обећања датог након масакра 7. октобра.

Катар је оштро осудио напад, назвавши га грубим кршењем међународног права и задирањем у национални суверенитет. Снажне осуде стигле су и из других арапских земаља, а генерални секретар УН Антонио Гутереш изјавио је да је то "грубо кршење суверенитета и територијалног интегритета Катара" и позвао све стране да раде на трајном прекиду ватре.

Палестински предсједник Махмуд Абас назвао је израелски напад "опасном ескалацијом која угрожава безбједност региона и свијета", док је француски предсједник Емануел Макрон рекао да је напад неприхватљив и упозорио да се рат ни под којим околностима не смије проширити на цијели регион.

Укљученост САД и посљедице по регион

Бијела кућа је потврдила да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа била обавијештена о израелској операцији прије него што је извршена, што је покренуло питања о нивоу учешћа САД, с обзиром на то да је око 10.000 америчких војника стационирано у Катару.

Напад на катарском тлу додатно је појачао тензије на Блиском истоку, а остаје нејасно колико је тачно лидера Хамаса погођено и какве ће посљедице то имати по преговоре о прекиду ватре у Гази.

