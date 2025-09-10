Logo
Шојгу: Надам се да ће мјере које предузима Српска, а које Русија подржава, дати резултате

РТРС

10.09.2025

10:28

Шојгу: Надам се да ће мјере које предузима Српска, а које Русија подржава, дати резултате
Фото: СРНА

У Москви је одржан састанак предсједника Републике Српске Милорада Додика и секретара Савјета безбједности Руске Федерације Сергеја Шојгуа.

Секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу на састанку са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком рекао је да зна да је ситуација у БиХ веома напета.

- Надам се да ће мјере које предузима Република Српска, а које Русија подржава, дати резултате. Разговараћемо о ситуацији у Српској и БиХ и о свему што се догађа - каже Шојгу.

Милорад Додик и Сергеј Шојгу

Република Српска

Почео састанак Додика и Шојгуа у Москви

Предсједник Српске Милорад Додик истакао је да се слаже да је доста тога новога и да је потребно разговарати о детаљима.

- Желим да вас упознам са ситуацијом. Увјерен сам да је ситуација под контролом што се нас тиче. Западњаци и даље покушавају да елиминишу сваког ко им није по вољи, посебно Њемачка и Британија. Они желе да заврше, незавршен посао на Балкану и санкционишу сваког ко им није по вољи - навео је Додик.

Састанку Додика и Шојгуа присуствују и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, шеф Представништва Републике Српске у Москви Душко Перовић и правник Славко Митровић.

Предсједник Додик је током посјете Москви, одржао одвојене састанке са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејом Лавровом и помоћником предсједник

а Руске Федерације Јуријем Ушаковом.

