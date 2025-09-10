Шојгу: Надам се да ће мјере које предузима Српска, а које Русија подржава, дати резултате

Извор:
У Москви је одржан састанак предсједника Републике Српске Милорада Додика и секретара Савјета безбједности Руске Федерације Сергеја Шојгуа.
Секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу на састанку са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком рекао је да зна да је ситуација у БиХ веома напета.
- Надам се да ће мјере које предузима Република Српска, а које Русија подржава, дати резултате. Разговараћемо о ситуацији у Српској и БиХ и о свему што се догађа - каже Шојгу.
Предсједник Српске Милорад Додик истакао је да се слаже да је доста тога новога и да је потребно разговарати о детаљима.
- Желим да вас упознам са ситуацијом. Увјерен сам да је ситуација под контролом што се нас тиче. Западњаци и даље покушавају да елиминишу сваког ко им није по вољи, посебно Њемачка и Британија. Они желе да заврше, незавршен посао на Балкану и санкционишу сваког ко им није по вољи - навео је Додик.
Састанку Додика и Шојгуа присуствују и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, шеф Представништва Републике Српске у Москви Душко Перовић и правник Славко Митровић.
Предсједник Додик је током посјете Москви, одржао одвојене састанке са министром иностраних послова Руске Федерације Сергејом Лавровом и помоћником предсједник
а Руске Федерације Јуријем Ушаковом.
