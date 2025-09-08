Logo
Large banner

Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет

08.09.2025

19:28

Коментари:

0
Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет
Фото: Pexels.com

Учесник фестивала у Шпанији изгубио је живот након што га је бик више пута избо роговима док је покушавао да побјегне пењући се на металну ограду.

Камере су забиљежиле ужасан тренутак када је једног учесника фестивала насмрт избо бик током годишње прославе у Шпанији, након што је очајнички покушао да побјегне пењући се на металну ограду.

Десна ципела мушкарца спала је с ноге када га је животиња први пут напала и оборила на земљу, након чега га је бик више пута убо роговима и оставио тешко повријеђеног.

ilu-marke-KM-280825

Економија

Спрема се нови удар на новчанике грађана

Преминуо је убрзо након што је хитно превезен у оближњи здравствени центар, наводи Дејли мејл.

Снимак догађаја приказује га како покушава да се спасе придржавајући се за металне решетке приземног прозора, одевен само у шортс и мајицу, прије него што га је бик оборио с равнотеже.

Француска

Свијет

Пала влада у Француској

Драма се догодила јуче, нешто послије 18:30 часова, у сликовитом туристичком мјесту Убрике у југозападној шпанској провинцији Кадиз, које је тада славило десето издање догађаја под називом "Торо дел Гаyумбо".

Два бика пуштена су на улице у склопу спектакла, један у 12.30, а други у 18.30 часова. Управо други бик, по имену Москетеро ("Мускетар"), био је тај који је напао и усмртио 57-годишњег мјештанина.

Његова смрт потврђена је нешто послије 20 часова синоћ. Званичан идентитет погинулог није откривен.

Lisice

Регион

Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра

Општинске власти потом су саопштиле да проглашавају дан жалости.

У својој јучерашњој изјави су рекли: "Жељели бисмо да изразимо искрено саучешће и солидарност породици, пријатељима и вољенима преминулог.Такође бисмо жељели да објавимо да је, као знак поштовања, вечерашњи ватромет отказан. Поред тога, заставе на јавним зградама биће сутра спуштене на пола копља у знак жалости. Молимо све становнике и посјетиоце за разумијевање, смиреност и сарадњу, подсјећајући све да је најбољи начин да се покаже подршка кроз разборитост и поштовање", закључили су.

У јануару 2022. године мушкарац је насмрт избоден од стране јунице током фестивала у Пуерто Серану, такође у провинцији Кадиз.

Тада је 56-годишњак задобио тешке повреде главе након што га је животиња бацила у ваздух роговима и оборила на плочник.

У августу 2022. године осамнаестогодишњак је преминуо након што га је убо бик са запаљеним роговима током годишњих свечаности у мјесту Сонеја, у провинцији Кастељон.

Животиња која га је усмртила пуштена је након што су јој на рогове биле причвршћене кугле запаљивог материјала које су затим упаљене, док је још увек била везана за стуб.

Снимак можете погледати ОВДЈЕ.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Десингерица открио детаље језиве саобраћајке: Мислио сам да је крај

Сцена

Десингерица открио детаље језиве саобраћајке: Мислио сам да је крај

1 д

0
Novac KM Konvertibilne marke

Економија

Спрема се нови удар на новчанике грађана

1 д

2
Окончана кривична истрага: Предсједник "Ферарија" пристао на друштвено користан рад

Ауто-мото

Окончана кривична истрага: Предсједник "Ферарија" пристао на друштвено користан рад

1 д

0
Још се не зна када ће се Устав Српске појавити у форми приједлога

Република Српска

Још се не зна када ће се Устав Српске појавити у форми приједлога

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner