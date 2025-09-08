Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет

08.09.2025
19:28
Коментари:0
Учесник фестивала у Шпанији изгубио је живот након што га је бик више пута избо роговима док је покушавао да побјегне пењући се на металну ограду.
Камере су забиљежиле ужасан тренутак када је једног учесника фестивала насмрт избо бик током годишње прославе у Шпанији, након што је очајнички покушао да побјегне пењући се на металну ограду.
Десна ципела мушкарца спала је с ноге када га је животиња први пут напала и оборила на земљу, након чега га је бик више пута убо роговима и оставио тешко повријеђеног.
Преминуо је убрзо након што је хитно превезен у оближњи здравствени центар, наводи Дејли мејл.
Снимак догађаја приказује га како покушава да се спасе придржавајући се за металне решетке приземног прозора, одевен само у шортс и мајицу, прије него што га је бик оборио с равнотеже.
Драма се догодила јуче, нешто послије 18:30 часова, у сликовитом туристичком мјесту Убрике у југозападној шпанској провинцији Кадиз, које је тада славило десето издање догађаја под називом "Торо дел Гаyумбо".
Два бика пуштена су на улице у склопу спектакла, један у 12.30, а други у 18.30 часова. Управо други бик, по имену Москетеро ("Мускетар"), био је тај који је напао и усмртио 57-годишњег мјештанина.
Његова смрт потврђена је нешто послије 20 часова синоћ. Званичан идентитет погинулог није откривен.
Општинске власти потом су саопштиле да проглашавају дан жалости.
У својој јучерашњој изјави су рекли: "Жељели бисмо да изразимо искрено саучешће и солидарност породици, пријатељима и вољенима преминулог.Такође бисмо жељели да објавимо да је, као знак поштовања, вечерашњи ватромет отказан. Поред тога, заставе на јавним зградама биће сутра спуштене на пола копља у знак жалости. Молимо све становнике и посјетиоце за разумијевање, смиреност и сарадњу, подсјећајући све да је најбољи начин да се покаже подршка кроз разборитост и поштовање", закључили су.
У јануару 2022. године мушкарац је насмрт избоден од стране јунице током фестивала у Пуерто Серану, такође у провинцији Кадиз.
Тада је 56-годишњак задобио тешке повреде главе након што га је животиња бацила у ваздух роговима и оборила на плочник.
У августу 2022. године осамнаестогодишњак је преминуо након што га је убо бик са запаљеним роговима током годишњих свечаности у мјесту Сонеја, у провинцији Кастељон.
Животиња која га је усмртила пуштена је након што су јој на рогове биле причвршћене кугле запаљивог материјала које су затим упаљене, док је још увек била везана за стуб.
