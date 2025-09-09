Шок: Трамп прекида сарадњу са европским земљама

Извор:
Фајненшел тајмс објавио да су САД обавестиле европске земље да се повлаче из заједничких активности у борби против дезинформација које долазе из Русије, Кине и Ирана.
У тексту који преноси Украјинска правда се наводи да су европске земље прошле недјеље добиле обавјештење од Стејт департмента, у којем се наводи да САД прекидају примјену меморандума о разумијевању потписаних 2024. године за вријеме бившег америчког предсједника Џоа Бајдена, који је недавно имао операцију уклањања канцерогених ћелија са коже.
Ови споразуми су имали за циљ да створе јединствени приступ идентификовању и откривању штетних информација које долазе из Москве, Пекинга и Техерана.
Меморандуми су били дио иницијативе коју је предводио Центар за глобално ангажовање (ГЕЦ), агенција Стејт департмента задужена за сузбијање дезинформација које шире амерички противници и терористичке организације у иностранству.
Џејмс Рубин, који је на челу тог центра до децембра прошле године, описао је потез нове администрације предсједника Доналда Трампа као "једнострани чин разоружања" у информационом рату против Русије и Кине.
"Ратовање информацијама је реалност нашег времена, а вјештачка интелигенција ће само умножити ризике од тога", оцијенио је Рубин.
Он је за ФТ навео да су 22 земље у Европи и Африци потписале споразуме са САД током прошле године.
То је био дио програма Бајденове администрације за супротстављање манипулацијама које долазе из страних држава, а за циљ је имао изградњу заједничког разумијевања у вези са тим пријетњама и сарадњу са партнерским земљама на координисаном одговору.
