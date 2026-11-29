Аутор:АТВ редакција
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Иран је користио сателитску интернет услугу Старлинк, у власништву Илона Маска, како би подржао војне операције против америчких снага на Блиском истоку, објавио је у суботу „Вашингтон пост“, позивајући се на четири извора упозната са овим случајем.
Иран је покренуо серије ракетних и дронских напада на америчке војне базе широм региона, као одговор на америчко-израелске нападе на Иран, који су почели 28. фебруара.
Шест америчких војника погинуло је 1. марта у нападу на амерички војни објекат у Кувајту. Још један војник преминуо је недјељу дана касније од посљедица рањавања у нападу на војну базу у Саудијској Арабији, који се такође догодио тог дана.
Према извјештају, Маск је био бијесан након што је почетком марта открио да и Техеран и Пентагон неовлашћено користе његову технологију.
Наводно је коришћење Старлинка у војне сврхе од стране Ирана документовано у повјерљивом извјештају америчке Централне команде (ЦЕНТКОМ), који је током љета представљен америчком министру рата Питу Хегсету. Према извору упознатом са овом процјеном, чинило се да је мрежа Ирану обезбиједила алтернативни начин комуникације након што су амерички напади оштетили његову конвенционалну инфраструктуру.
У јануару је Маск, како се наводи, омогућио бесплатно коришћење Старлинка у Ирану, након што су власти прекинуле приступ интернету широм земље због масовних немира.
У међувремену, Пентагон је, према извјештајима, користио Старшилд, војну верзију Старлинка, за управљање борбеним дроновима, у оквиру претплате намијењене искључиво за копнене операције. Маск је раније описао коришћење цивилних терминала у системима наоружања као „кршење услова коришћења комерцијалног Старлинка“.
Ова контроверза је, како се наводи, коштала најмање два руководиоца компаније „Спејс икс“ њихових радних мјеста. Након напада у Кувајту, компанија је такође увела строже захтјеве за идентификацију корисника код овлашћених дистрибутера.
Ни Маск ни „Спејс икс“ нису одговорили на захтјеве за коментар, објавио је „Вашингтон пост“. Пентагон је саопштио да није упознат са повјерљивом процјеном. ЦЕНТКОМ је одбио да одговори на питања о наводним кршењима правила.
Кијев је, од ескалације сукоба са Русијом у фебруару 2022. године, добио више од 120.000 Старлинк терминала, укључујући уређаје које је донирао „Спејс икс“ и оне чију су набавку финансирале стране владе.
У октобру су украјински званичници пријавили прекиде у раду услуга Старлинк и Старшилд, који су отежали операције офанзивних дронова и мисије противваздушне одбране. Маск је касније изјавио да је „Спејс икс“ затворио безбједносни пропуст који је украјинској војсци омогућавао да користи комерцијалне услуге Старлинка кршећи услове коришћења.
Говорећи раније овог мјесеца на самиту „Дилбук“ листа „Њујорк тајмс“, Маск је рекао да се суочавао са непрестаним притисцима да одобри коришћење Старлинка за смртоносне војне операције. Инсистирао је на томе да такве одлуке треба да доноси америчка влада, а не он као приватно лице.
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