Шокантно убиство младе Украјинке изазвало бурне реакције јавности у Америци

Шокантни, неиспровоцирани напад ножем у јавном превозу у Америци, изазвао је бурне реакције и расправе о криминалу.
У нападу, живот је изгубила млада Украјинка која је избјегла у САД.
Ирина Зарутска побјегла је из Кијева и настанила се у Шарлоту, гдје је 22. августа нападнута на возу. Снимке надзорних камера градског превоза приказују тренутак када улази у воз, у униформи пицерије у којој је радила и сједа испред осумњиченог – 34-годишњег Декарлоса Брауна Џуниора.
Браун, бескућник с дугом историјом психичких проблема, хапшења и пресуда, на снимци дјелује узнемирено и нервозно. Пет минута након што је воз кренуо, вади склопиви ножић, устаје и три пута убада Зарутску у врат. Она се срушила на сједало и преминула на лицу мјеста.
🇺🇸🇺🇦 | Iryna Zarutska, de 23 años, refugiada ucraniana que huyó a EEUU para escapar de la guerra en Ucrania, fue ap#ñalada fatalmente en Charlotte, Carolina del Norte.— Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 6, 2025
El hom1cida tiene antecedentes de actividad delictiva, fue arrestado y acusado de as3sinato en primer grado. pic.twitter.com/y1Uz87fQw4
Даљње снимке приказују нападача како лута по вагону, свлачи крваву мајицу с капуљачом и напушта воз. Нож је пронађен недалеко од перона.
Бројни десни коментатори у Америци оптужили су националне медије да намјерно прећуткују случај.
- Да је Ирина била црнкиња, а њен убица бијелац, медији би даноноћно оргијали с насловницама - написао је конзервативни подкастер Бени Џонсон, близак предсједнику Доналду Трампу.
Локални медији су о случају извјештавали детаљно, али су корисници платформе X истицали како Њујорк тајмс, Вашингтон Пост, Би-би-си и други велики медији нису објавили ни ријеч. Међу онима који су подијелили те тврдње био је и Илон Маск.
Неки су случај успоредили с убиством Џорџа Флојда, црнца којег је полицајац убио, а што је покренуло протесте покрета Black lives Matter.
- Џорџ Флојд добио је златни ковчег, а потом је услиједила и међународна хистерија. Ирина Зарутска биће заборављена за неколико дана - објавио је конзервативни јутјубер Кангмин Ли (Лее).
Коментари сугерирају да би смрт Зарутске могла постати нова тачка препора у америчким "културним ратовима", гдје су криминал и расна питања међу најосјетљивијим темама.
Градоначелница Шарлота Ви Лајлес (Lyles), демократкиња, изјавила је да снимке напада нису дијељене у ширем опсегу из поштовања према породици жртве.
- Видео потресног напада у којем је одузет живот Ирини Зарутској сада је јаван. Захваљујем свима који су одлучили да га не дијеле, из поштовања према њеној породици - рекла је Лајлс.
Браун је оптужен за убиство првог степена. Претходно је одслужио пет година затвора због разбојништва с оружјем, а у евиденцији има хапшења и пресуде које сежу до 2011. године – од крађа и пријетњи до оружаних пљачки. Ове је године оптужен и за злоупотребу хитног броја 911. Наиме, тврдио је да својеврсни "материјал" скривен у његову тијелу контролише када да говори, хода или једе, што упућује на озбиљне психичке поремећаје.
Пријатељи Зарутске покренули су кампању на платформи GoFoundMe која је до сада прикупила готово 46.000 долара за њену породицу.
- Ира је недавно стигла у САД, тражећи сигурност и нови почетак. Нажалост, њезин је живот прерано угашен - стоји на страници.
И пицерија Zepeddie’s, гдје је радила, опростила се од ње емотивном објавом.
- Изгубили смо не само изузетну запосленицу, него и праву пријатељицу. Драга Ирина отишла је прерано, наша су срца тешка од туге - написали су.
