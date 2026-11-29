Аутор:АТВ редакција
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Шпанци данас излазе на пријевремене парламентарне изборе на којима ће одлучити хоће ли социјалистичком премијеру Педру Санчезу, једном од посљедњих љевичарских челника у Европи, повјерити још један мандат или ће власт препустити конзервативцима, којима би за формирање владе могла бити потребна подршка крајње деснице.
Санчезов пораз могао би довести крајњу десницу у Владу први пут од обнове демократије након смрти Франциска Франца 1975. године.
Такав би исход уједно одражавао шири тренд јачања крајње деснице широм Европе.
Биралишта се отварају у девет, а затварају у 20.00 часова, када ће бити објављене анкете проведене у посљедњој сједници кампање.
Први резултати очекују се отприлике сат времена касније. За већину у парламенту који броји 350 посланика потребно је освојити 176 мандата.
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