Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпанска конзервативна опозициона Народна партија /ПП/ и крајње десничарски Вокс на путу су да обезбиједе парламентарну већину након данашњих избора, резултати су анкета међу бирачима, јавља шпанска агенција Ефе.
Према првим резултатима анкета које је објавио јавни емитер РТВЕ убрзо након завршетка гласања, очекује се да ће конзервативна ПП и крајње десничарска странка Вокс обезбиједити комбиновану парламентарну већину.
Анкета је показала да ПП осваја између 129 и 134 мјеста, док се очекује да ће Вокс повећати своју парламентарну заступљеност са 33 на између 44 и 48 мјеста.
У међувремену, очекује се да ће Шпанска социјалистичка радничка партија /ПСОЕ/ премијера Педра Санчеза освојити између 119 и 124 мјеста.
Званични резултати очекују се од 21.00 час, када се затварају бирачка мјеста на Канарским острвима.
Одзив бирача у Шпанији достигао 67,7 одсто у 18.00 часова по локалном времену, два сата прије затварања биралишта.
У случају да се потврде резултати, то ће значити повратак деснице у шпански национални парламент први пут од повратка државе демократији 1975. године, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму