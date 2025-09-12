Србија одиграла кључну улогу у евакуацији пет новинара америчког Ен-Би-Сија из Газе

Извор:
РТС
12.09.2025
06:54
Коментари:1
Кључну улогу у евакуацији пет палестинских новинара запослених у америчком Ен-Би-Сију и троје чланова њихових породица из Газе одиграла је српска дипломатија. Њихов пут од Газе водио је преко Јордана и Србије до локација на којима данас живе безбједно.
Састанак амбасадора Србије са премијером Израела у Вашингтону охрабрио је продуценткињу америчке телевизије Ен-Би-Си да на дипломатском пријему у Вашингтону почетком јула приђе Драгану Шутановцу.
Та медијска кућа дуго је тражила начин да евакуише колеге из Газе, а за то им је био потребан неко ко има добре односе са обје зараћене стране. Услиједиле су консултације амбасадора са државним врхом, детаљна анализа, а потом и зелено свјетло да операција спасавања може да почне.
Све је трајало око мјесец дана, за излазак су били неопходни папири које је издало Министарство унутрашњих послова Србије. Документација је путовала дипломатским путем преко Израела, Либана и Јордана. Уочи евакуације стигла је вијест да немају сви одобрење да напусте Газу.
Свијет
Кац: Газа и Хамас ће биће уништени уколико се не прихвате услови Израела
"Најтежи моменат када се доносила одлука да ли ће се извлачити шест радника, или ће се чекати одобрење за још двоје људи. У том моменту Ен-Би-Си је разматрао да никог не извлачи. Нисам имао храбрости да сугеришем такву одлуку, јер је боље спасти шест људи него никога. Тада смо подигли све контакте на највиши могући ниво, и обезбиједили смо да се свих осам људи евакуишу из Газе", наводи амбасадор Србије у САД Драган Шутановац.
Возило за евакуацију било је спремно, радници Ен-Би-Сија и чланови породица кренули су ван ратне зоне.
Свијет
Жаир Болсонаро осуђен на 27 година затвора!
"Оно што се десило, и што је било неочекивано је да терористи Хамаса пуцају на возила која су се извлачила. Возило је морало да се врати, чекао се други покушај, и други покушај је био успјешан. Извлачење је било преко Јордана, након тога су дошли у Србију гдје су завршили папирологију, и они се данас налазе ван Србије на безбједним мјестима", рекао је Шутановац.
Нису такве среће биле њихове колеге. Два дана након извлачења погођен је шатор телевизије Ен-Би-Си, а у том нападу страдали су новинари других кућа. Уједињене нације процјењују да је у Гази убијено готово 250 новинара.
Занимљивости
Ово је генијално: Регион се смије имену једне фирме
"Ово је још један од оних случајева гдје се види колико је добро што имамо избалансирану спољну политику, и добре контакте са некада међусобно супротстављеним странама. Зато што смо ми били актер коме су се обратиле неке од највећих медијских кућа у свијету, у више случајева, па смо у координацији са свима спровели сложен процес безбједносних провјера и процедура, од путних исправа до много чега другог да би ти људи безбједно изашли", објашњава министар спољних послова Марко Ђурић.
Иако је само овај случај доспио у јавност, истиче да се дипломатско особље Србије неријетко нађе у ситуацији да пружи помоћ.
Наука и технологија
Гради се "црна кутија за човјечанство"
"Не говори се о томе превише често, многе ствари се раде дискретно, јер није циљ да се хвалимо резултатима већ да испоручимо људе живе и здраве кућама", истиче Ђурић.
А оно о чему мора да се говори је, каже, случај српског таоца Алона Охела, који је и даље у рукама Хамаса. Још једном апелује да буде ослобођен и да буде на безбедном попут медијских радника с почетка приче.
(РТС)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму