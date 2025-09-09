Срушио се авион у Русији

Извор:
Б92
09.09.2025
10:18
Коментари:0
Лаки авион Ан-2 срушио се током пољопривредних радова у Волгодонском округу руске Ростовске области, саопштила је прес-служба регионалне Дирекције Министарства за ванредне ситуације.
Према прелиминарним информацијама, пилот је погинуо, рекао је извор агенцији Интерфакс.
⚡️ An An-2 Kukuruznik crashed in the Rostov region of russia, the pilot was killed, russian media reports.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 9, 2025
The circumstances and causes of the crash have not yet been disclosed.
👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/EUOKUIUc3U
Инцидент је пријављен јутрос око 09.20 часова, а узроци несреће се утвђују.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму