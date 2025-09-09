Logo
Срушио се авион у Русији

Извор:

Б92

09.09.2025

10:18

Коментари:

0
Срушио се авион у Русији

Лаки авион Ан-2 срушио се током пољопривредних радова у Волгодонском округу руске Ростовске области, саопштила је прес-служба регионалне Дирекције Министарства за ванредне ситуације.

Према прелиминарним информацијама, пилот је погинуо, рекао је извор агенцији Интерфакс.

Инцидент је пријављен јутрос око 09.20 часова, а узроци несреће се утвђују.

