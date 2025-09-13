Logo

Срушио се авион у Словачкој, има мртвих

13.09.2025

20:19

Коментари:

0
Двије особе погинуле су у паду малог авиона у округу Нове Замки у словачкој регији Нитра, саопштио је локални Оперативни центар хитне медицинске помоћи.

Након што је властима у Словачкој пријављен пад авиона, на лице мјеста послата су амбулантна возила и спасилачки хеликоптер, преноси ТАСР.

''Нажалост, лекар је морао да констатује смрт две одрасле особе“, саопштио је оперативни центар.

Регионална полиција у Нитри саопштила је да су запослени из Управе за ваздухопловство и поморске истраге на путу ка мјесту догађаја како би се откриле околности и узроци несреће, преноси Танјуг.

Словачка

Авионска несрећа

Коментари (0)
