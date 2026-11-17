Аутор:АТВ редакција
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Транспортни војни авион Ан-12 срушио се данас у Кемеровској области на југозападу Сибира, при чему је погинуло свих 17 особа које су се у летјелици налазиле, преноси Известија, позивајући се на обавијештен извор.
Извор је потврдио да је цијела посада погинула у инциденту.
Раније је објављено да је авион који се срушио у селу Јагуново у Кемеровској области прелиминарно идентификован као војни авион Ан-12 .
Узроци инцидента још увијек нису разјашњени.
Гувернер Кемеровске области Иља Середјук је објавио да се догодила авионска несрећа у близини села Јагуново, а службе за ванредне ситуације су на лицу мјеста, преноси Танјуг.
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