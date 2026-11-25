Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пет војника погинуло је у Турској у паду хеликоптера Ратног ваздухопловства, који се срушио током обуке, саопштило је турско Министарство одбране.
"Петоро наших херојских другова који су служили у хеликоптеру Ратног ваздухопловства који се срушио током тренажног лета у Ескишехиру су погинули", наводи се у саопштењу министарства.
Како је раније саопштено, срушио се хеликоптер АС-532, чија је олупина пронађена.
Није саопштено шта је узрок пада хеликоптера.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye.
The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
Поруке саучешћа због погибије петорице војника упутили су предсједник Турске Режеп Тајип Ердоган и други званичници.
"Са великом тугом сам примио вијест да је пет наших војника погинуло у паду хеликоптера нашег ваздухопловства током тренажног лета у Ескишехиру. Молим се Богу за милост према нашим херојским мученицима и изражавам саучешће њиховим породицама, турским оружаним снагама и нашој вољеној нацији", рекао је Ердоган у објави на друштвеним мрежама.
Search and rescue underway after a Turkish military helicopter crash in Eskişehir, per officials. https://t.co/bzOeDwxC6O— Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму