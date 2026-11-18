Аутор:АТВ редакција
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Свјетски лидери, од шефова држава до директора великих компанија и креатора политика, окупљају се ове седмице у Шенжену на годишњем самиту Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК).
Ријеч је о организацији коју чини 21 чланица с пацифичког обруча, међу којима су економске силе попут Сједињених Америчких Држава, Канаде, Аустралије, Русије, Кине, Јапана и Јужне Кореје. Према подацима Канцеларије америчког трговинског представника, АПЕК чини 61 одсто укупног свјетског бруто домаћег производа (БДП) и 47 одсто глобалне трговине, преноси Си-Ен-Ен.
Чланице се измјењују у улози домаћина годишњег самита, на којем представници разговарају о трговини, индустрији, регионалној безбједности и актуелним тензијама. Домаћин је ове године Кина, а скуп се одржава у Шенџену, технолошком и производном центру на југу земље, непосредно уз границу са Хонгконгом.
Иако програм обухвата више догађаја, највише пажње привлачи састанак економских лидера, који се одржава данас и сутра. Очекује се да ће се на маргинама самита шефови држава састати и одржати важне билатералне разговоре.
Ранији састанци АПЕК-а били су поприште значајних догађаја. Тако су 2018. године, у јеку растућих тензија између САД и Кине, амерички и кинески званичници одржали оштре говоре. Организација тада први пут у 25 година постојања није успјела да усагласи заједничку изјаву.
Прошле године Трамп је прескочио самит АПЕК-а, али се непосредно прије тога састао са Сијем. Њих двојица су тада постигла трговински споразум након вишемјесечних сукоба због царина.
(Индекс)
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