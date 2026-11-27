Аутор:АТВ редакција
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Ванредни самит Европске уније у Бриселу, који је требало да припреми терен за договор о новом седмогодишњем буџету вриједном готово двије хиљаде милијарди евра, претворио се у отворени сукоб европских лидера. Седам држава побунило се против начина вођења преговора и почело да бојкотује састанке, а поједини дипломати сада траже да неко други преузме улогу посредника од предсједника Европског савјета Антонија Коште.
Умјесто планирана два дана разговора, лидери су самит завршили ноћас, нешто послије поноћи, међусобно подијељенији него када су стигли у Брисел, пише Политико.
Колико су мала очекивања од брзог рјешења кризе показује и један детаљ: неколико националних делегација већ је резервисало додатна ноћења у бриселским хотелима за сљедећи самит, који почиње 17. децембра. Очекују да ће преговори трајати знатно дуже од предвиђена два дана.
Према тројици дипломата упознатих с током преговора, око 22 часа постало је јасно да је самит запао у озбиљну кризу.
Данска, Њемачка, Холандија, Аустрија, Финска, Шведска и Белгија побуниле су се против Коштиног приступа преговорима. Ријеч је о групи земаља које се залажу за мањи европски буџет и ограничавање заједничке потрошње. Један дипломата описао је њихове лидере као бијесне.
Кошта је покушао да приближи супротстављене ставове организовањем састанака у мањим групама, умјесто да се сви преговори одвијају за столом за којим сједи 27 лидера. Међутим, његова тактика изазвала је отпор поменутих седам држава, које су одбиле да учествују у даљим разговорима у таквом формату.
Један дипломата упозорио је да Кошта ризикује да преговоре одведе у провалију.
Европска комисија предложила је да буџет за период од 2028. до 2034. године износи око двије хиљаде милијарди евра. Кошта је уочи самита предложио смањење тог износа за 204 милијарде евра, надајући се да ће тиме приближити ставове држава чланица.
Међутим, земљама које заговарају мању потрошњу ни то није довољно.
Фински премијер Петери Орпо рекао је да би укупна смањења требало да износе око 250 милијарди евра како би их његова група могла прихватити. Један дипломата потврдио је да те државе траже још око 40 милијарди евра уштеда.
"Нисмо толико удаљени, али рјешења у посљедњем тренутку биће веома важна", рекао је Орпо новинарима.
Истовремено је расло незадовољство међу државама окупљеним у групи Пријатељи кохезије, којој припада и Хрватска. Те земље противе се смањењу средстава за регионални развој и пољопривреду. Ријеч је о новцу којим се финансирају инфраструктурни пројекти, развој привредно слабијих регија и подстицаји пољопривредницима.
Француски предсједник Емануел Макрон током самита отворено је критиковао правац у којем се крећу преговори.
Смањење буџета назвао је "стратешком грешком", упозоравајући да би таква одлука додатно ослабила конкурентност Европске уније у трци са САД и Кином.
Сличну поруку на завршној конференцији за новинаре упутила је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен. Подсјетила је да су и претходна два дугорочна европска буџета претрпјела знатна смањења.
"На сваком састанку Европског савјета тражили смо више дјеловања на европском нивоу", рекла је фон дер Лајен, позивајући лидере да се придржавају приоритета које су заједнички договорили.
Један европски дипломата рекао је за Политико да је за постизање договора до краја године потребна промјена приступа или начина размишљања. Сматра да би у посредовање требало да се укључе други национални лидери.
"Макрон је данас показао да није посредник. Може ли то учинити Мерц? Није јасно", рекао је дипломата.
Као могућег посредника поменуо је и холандског премијера Роба Јетена, једног од представника групе која заговара мањи буџет.
Друга могућност је да се у преговоре активније укључи Европска комисија, која је саставила првобитни приједлог буџета. У разговорима су већ учествовали Бјерн Зајберт, шеф кабинета Урсуле фон дер Лајен, и Стефани Ризо, која води управу Европске комисије за буџет.
Према једном европском званичнику упознатом с преговорима, Комисија ће вјероватно имати важнију улогу у разговорима који ће се водити до децембарског самита.
Није ријеч о захтјеву за смјену Коште с функције предсједника Европског савјета, него о томе да неко други преузме кључну улогу у проналажењу буџетског компромиса.
Након неуспјелих разговора у мањим групама, свих 27 лидера поново се окупило нешто прије поноћи.
Према ријечима једног дипломате, лидери Данске, Холандије, Италије, Мађарске и Белгије оштро су критиковали Коштин завршни приказ преговора. Одбацили су његово тумачење разговора и устврдили да никакав напредак није постигнут.
Самит је завршен нешто послије поноћи. У 00.21 часова Макронов кабинет објавио је да је француски предсједник напустио зграду Европског савјета и кренуо према Паризу.
Кошта и фон дер Лајен потом су одржали завршну конференцију за новинаре која је трајала само 11 минута, а одговорили су на свега три питања. Новинари Политика описали су обоје као видљиво исцрпљене након цјелодневних политичких сукоба.
Кошта је потврдио да договор није постигнут, док је фон дер Лајен изразила оптимизам у погледу могућности увођења нових извора прихода за европски буџет. Рекла је да приједлог пореза на дигиталне услуге ужива широку подршку.
Бернд Ланге, предсједник Одбора за међународну трговину Европског парламента, сажео је своје виђење самита у објави на друштвеној мрежи Икс (X).
"Сав тај труд, сва та политичка помпа, све те велике најаве, а резултата баш никаквих", написао је.
Децембарски самит биће посљедња прилика за постизање договора о новом седмогодишњем буџету до краја ове године.
За доношење новог вишегодишњег финансијског оквира потребна је једногласност свих 27 држава чланица, као и сагласност Европског парламента. Садашњи финансијски оквир истиче крајем 2027. године.
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