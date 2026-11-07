Шта толико привлачи туристе? Ова земља је најпопуларнија за јесењи одмор

Аутор:АТВ редакција
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Италија је, поред Шпаније, најпопуларнија дестинација за јесењи одмор међу Европљанима, а најновији подаци туристичке организације "Конфтуризмо Конфком" показују да је сваки трећи туриста изабрао управо ту земљу, преноси данас агенција Анса.
Према подацима ове организације, водеће у сектору италијанског туризма, Италија дијели прво мјесто са Шпанијом, испред Грчке, Француске и Португала.
Колико туриста је изабрало Грчку
Како се наводи, за ове двије земље одлучило се 28 одсто европских туриста, док је Грчку изабрало 20 одсто, Француску 17, а Португал 16 одсто Европљана.
Европске туристе у Италију привлаче, прије свега, ниже цијене и повољније понуде у односу на љетњу сезону, што је као разлог навео 31 одсто испитаника.
Други разлози
Као друге разлоге, 29 одсто анкетираних навело је пријатну и благу климу, док је 24 одсто рекло да су то туристичка мјеста у којима је мања гужва.
За 21 одсто испитаника важан је бољи однос цијене и квалитета у поређењу са другим европским дестинацијама, док исто толико њих цијени могућност да у већем миру обиђу градове умјетности, музеје и културне знаменитости, пренијела је Анса.
Како показују резултати истраживања, 14 одсто испитаника навело је да се за Италију одлучују због могућности да, захваљујући благој клими, проведу још који дан на мору, а овај аспект посебно је значајан за њемачке туристе, међу којима тај удио расте на 21 одсто.
Када је ријеч о великим европским тржиштима, Италија је први избор за шпанске туристе, док у Пољској заузима друго мјесто, а међу Нијемцима је на трећој позицији по популарности.
Велика прилика
Предсједник организације Конфтурисмо-Конфком, Манфред Пинцгер, изјавио је да јесен може да представља велику прилику за италијански туризам.
Према његовим ријечима, подаци показују да Европљани све више траже квалитетна искуства, приступачне цијене и дестинације на којима нема великих гужви, при чему Италија поседује све одлике да одговори на ову потражњу, захваљујући изузетној разноврсности своје понуде.
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"Неопходно је валоризовати ово наслијеђе и изван љетњих мјесеци, подстичући равномернију расподелу туристичких токова током цијеле године и стварајући нове развојне могућности за локалне средине и предузећа у овом сектору", закључио је Пинцгер, преносе Независне новине.
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