Стају возови: Данас штрајк машиновођа

Грчке машиновође данас ступају у 24-часовни штрајк, као реакцију на недавна отпуштања тројице машиновођа из компаније "Хеленик трејн".
У саопштењу, Панхеленска асоцијација транспортног особља (ПЕПЕ) тврди да је компанија у августу без икаквог упозорења отпустила тројицу искусних машиновођа који су припадали социјално осјетљивим групама (суочавали су се са здравственим проблемима након више од 42 године рада), преноси Катемерини.
Навели су и да компанија "Хеленик трејн", коју грчка држава према њиховим тврдњама субвенционише са више од 50 милиона евра годишње, приморава машиновође на прековремени рад (рад на дане одмора), док неким запосленима није одобрила редовно одсуство за 2024. годину.
Грчки синдикат је саопштио и да је обезбиједио законом прописан минимун рада за опслуживање друштвених потреба.
Такође је позвао руководство компаније да повуче сва отпуштања запослених и наводи и најавио да ће њихова "борба бити континуирана".
