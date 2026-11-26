Аутор:АТВ редакција
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Дио послова у рафинерији у регији Џазан у Саудијској Арабији привремено је обустављен након што је непријатељски пројектил из ваздуха погодио постројење и изазвао пожар, саопштило је Министарство енергетике.
У нападу је погинуо непалски радник, а повријеђено је неколико људи различитих националности, објавиле су раније саудијске власти.
Војна коалиција коју предводи Саудијска Арабија саопштила је да су рафинерију напали јеменски Хути побуњеници, који имају подршку Ирана.
Коалиција је додала да ће гађање цивила и цивилне инфраструктуре наићи на снажан војни одговор, преноси Срна.
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