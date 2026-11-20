Аутор:АТВ редакција
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Станари једне зграде у Холандији остали су у чуду када су у својим поштанским сандучићима пронашли новчанице од 50 евра. Ко им је оставио новац и зашто, мистерија је којом се бави и полиција.
Десетак станара насеља Хрунорд у Шидаму пронашло је убачене новчанице од 50 евра између рекламних летака и обичних.
Новац је остављен без икакве пратеће поруке, објашњења или наведеног пошиљаоца, што је изазвало бројна питања у комшилуку. Локални медији су убрзо потврдили да су пронађене новчанице праве, чиме је додатно продубљена мистерија у овом низоземском граду, преноси РТС.
Станарка зграде испричала је да је њен син испразнио поштанско сандуче и у њему затекао новчаницу, што ју је оставило потпуно запањеном. Она је истакла да нема никаквих дуговања и да не зна зашто би јој неко оставио новац.
На питање новинара ко би могао стајати иза овог дјела, кроз смијех је одговорила да нема представу и упитала да ли су то можда „мали патуљци“. С друге стране, они станари који нису пронашли готовину у својим сандучићима нису крили разочарање оваквим развојем догађаја.
Сцена
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Након проналаска новца, једна од станарки одлучила је да контактира полицију како би пријавила овај необичан догађај. Портпарол полиције саопштио је да надлежним органима тренутно нису познате појединости о овој акцији, нити ко стоји иза ње.
Полицијски службеници су станарима који су добили новац дали необичан савјет - да сачекају годину дана прије него што га потроше. Овај савјет је дат за случај да се мистериозни пошиљалац у међувремену јави или открије свој идентитет.
Ово није први пут да се становници овог дијела Холандије сусрећу са анонимним донаторима. Сличан случај забиљежен је у јануару 2024. године у оближњем ротердамском округу Делфсхавен.
Тада је једна жена примила више коверти са готовином од непознатог пошиљаоца, при чему је прва коверта садржала 250 евра уз поруку захвалности за њена добра дјела.
Друга коверта је донијела 600 евра, а трећа чак хиљаду евра, али ни тада полиција и прималац нису успјели да идентификују племенитог пошиљаоца.
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