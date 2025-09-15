Извор:
Старлинк је престао да ради дуж цијеле линије фронта, саопштио је командант снага беспилотних летјелица Оружаних снага Украјине Роберт Бровди.
Старлинк омогућава широкопојасни приступ интернету у било којој тачки планете. Систем припада компанији SpaceX, у власништву америчког бизнисмена Илона Маска. Украјинска војска активно користи овај систем у зони борбених дејстава, а терминале им достављају западни савезници.
Руски системи противваздушне одбране уништили су и пресрели шест украјинских беспилотних летјелица изнад Белгородске области током ноћи, саопштило je руско Министарство одбране, пише Спутњик.
„Током протекле ноћи, дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили шест украјинских беспилотних летелица изнад територије Белгородске области“, рекли су.
Губици Оружаних снага Украјине у борбама на линијама Луганске Народне Републике за недјељу дана износили су 4,3 хиљаде војника и страних плаћеника, изјавио је војни експерт Андреј Марочко.
„Анализа тока СВО на линијама ЛНР за протеклу недјељу показује да су губици оружаних формација Украјине у зонама одговорности група ‘Север’, ‘Југ’ и ‘Запад’ у том периоду износили око 4.340 украјинских борца и плаћеника – за 30 више у односу на претходни извјештајни период. Највећи губици у људству нанијети су противнику у зони одговорности групе ‘Запад’, која дјелује на купјанском правцу и сватовско-кремењском сектору у ЛНР“, рекао је Марочко, анализирајући податке Министарства одбране РФ.
Војни експерт је додао да су за недјељу дана борци РФ такође уништили 8 тенкова, 50 оруђа пољске артиљерије, 64 станице радиоелектронске и противбатеријске борбе, 94 складишта муниције, горива и материјално-техничких средстава, као и готово 300 различитих борбених возила противника.
Марочко је истакао да су у цјелини, током минуле недеље, руске снаге изводиле групне ударе по војним објектима и привременим базама противника на западним линијама ЛНР. На тај начин, руски борци побољшали су свој тактички положај и напредовали у дубину одбране Оружаних снага Украјине.
