Аутор:АТВ редакција
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Њемачке метеоролошке службе најављују да ће од сутра температуре у појединим дијеловима земље пасти и до минус девет степени Целзијусових, уз упозорење на ледене услове, сњежне падавине и ледену кишу.
Возачима је упућен позив да провјере стање зимске опреме прије поласка на пут.
Метеоролози наводе да систем високог притиска доноси нови хладни талас у Њемачку. Најизраженији пад температуре очекује се у Баварској, гдје би вриједности могле да се спусте између минус два и минус девет степени Целзијусових.
Током данашњег дана температура је око нула степени, док ће највиша дневна достизати до пет степени Целзијусових.
Већ у ноћи између сриједе и четвртка очекује се додатни пад температуре, праћен снијегом и леденом кишом у појединим подручјима.
Због најављених ниских температура, поледице и падавина, надлежне службе упозоравају возаче на опрезну вожњу и обавезну провјеру зимске опреме на возилима, преноси Танјуг.
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