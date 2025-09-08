Стравичан напад у Јерусалиму: Ушли у аутобус и почели да пуцају у путнике

08.09.2025
10:14
Најмање четири особе су погинуле, а 11 је повријеђено у пуцњави која се догодила јутрос на улазу у Јерусалим.
Према првим информацијама, нападачи су ушли у аутобус и почели да пуцају на путнике.
Према првим информацијама, пет особа је у критичном стању.
На снимцима који круже мрежама види се да је на лицу мјеста присутан велики број полиције.
Два нападача су неутралисана.
Према писању портала Тајмс оф Израел сумња се да се ради о терористичком нападу, преноси Телеграф.
Израелска национална служба за хитну медицинску помоћ Маген Давид Адом је саопштила да је шест особа, које су рањене ватреним оружјем на раскрсници Рамот на улазу у Јерусалим, у тешком стању.
Према прелиминарним извјештајима полиције, напад су извршила најмање два наоружана нападача.
At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132— Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025
