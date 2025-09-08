Logo
Large banner

Стравичан напад у Јерусалиму: Ушли у аутобус и почели да пуцају у путнике

08.09.2025

10:14

Коментари:

1
Стравичан напад у Јерусалиму: Ушли у аутобус и почели да пуцају у путнике
Фото: Танјуг/АП

Најмање четири особе су погинуле, а 11 је повријеђено у пуцњави која се догодила јутрос на улазу у Јерусалим.

Према првим информацијама, нападачи су ушли у аутобус и почели да пуцају на путнике.

Према првим информацијама, пет особа је у критичном стању.

На снимцима који круже мрежама види се да је на лицу мјеста присутан велики број полиције.

Два нападача су неутралисана.

policija rotacija

Хроника

Незгода у тунелу: Повријеђене двије особе

Према писању портала Тајмс оф Израел сумња се да се ради о терористичком нападу, преноси Телеграф.

Израелска национална служба за хитну медицинску помоћ Маген Давид Адом је саопштила да је шест особа, које су рањене ватреним оружјем на раскрсници Рамот на улазу у Јерусалим, у тешком стању.

Према прелиминарним извјештајима полиције, напад су извршила најмање два наоружана нападача.

Подијели:

Тагови:

napad

Jerusalim

autobus

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

36

Масовна хистерија на аеродрому: 21 особа се разбољена, људи падали у несвијест

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner