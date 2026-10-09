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Стравичан судар аутобуса и камиона, најмање 28 мртвих

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09.10.2026 16:25

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Фото: Pixabay/geralt

Најмање 28 особа погинуло је у директном судару аутобуса и камиона који је превозио дрвену грађу на истоку Танзаније, објавио је лист "Ситизен".

"У аутобусу је након судара избио пожар, након чега је потпуно изгорио", рекао је начелник регионалне ватрогасно-спасилачке службе.

Он је додао да се број страдалих и повријеђених још утврђује, преноси "Срна".

Несрећа се догодила јутрос на аутобуској линији Дар ес Салам – Мбеја.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Турска

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