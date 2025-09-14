Logo

Стравичан торнадо погодио Америку: Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета

Телеграф

14.09.2025

09:02

Tornado u Americi
Фото: Printscreen/X/WeatherNation

Снажан торнадо изазвао је хаос у пустињском подручју Јуте, у близини града Санд Холоу, присиљавајући становнике да у паници напусте своје домове.

Према извјештајима, невреме је изненадило локално становништво, а драматични снимци показују како се огроман вртлог прашине и пијеска креће преко сувог терена, подижући облаке крхотина.

Торнадо, који је класификован као изузетно риједак за ово подручје, изазвао је значајне материјалне штете, али за сада нема извјештаја о повређенима. Локалне власти су брзо реаговале, евакуишући становнике из угрожених зона и упозоравајући на опасност од даљих невремена.

Метеоролози тврде да су овакви феномени све чешћи због климатских промјена које утичу на пустињска подручја. Становници Санд Холоуа описују тренутке ужаса док су бјежали од олује.

„Никада нисам видио ништа слично. Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета“, рекао је један од очевидаца.

Национална метеоролошка служба издала је упозорење за подручје, позивајући грађане да остану на сигурном док се ситуација не стабилизује. Власти сада процјењују штету и пружају помоћ погођеним породицама.

Овај догађај подсјетник је на снагу природе и потребу за бољом припремом за екстремне временске услове, чак и у регијама гдје су такви феномени ријетки.

(Телеграф.рс)

