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Стравични призори из Шпаније: Бујица носи аутомобиле као да су од папира, погинула жена

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03.10.2026 12:36

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У катастрофалним поплавама које су погодиле општину Мадригерас у шпанској покрајини Албасете погинула је жена (100), а бујице воде носиле су све пред собом и проузроковале огромну штету, јављају шпански медији.
Фото: X/printscreen

У катастрофалним поплавама које су погодиле општину Мадригерас у шпанској покрајини Албасете погинула је жена (100), а бујице воде носиле су све пред собом и проузроковале огромну штету, јављају шпански медији.

Несрећна стогодишњакиња налазила се у својој породичној кући у тренутку када је вода продрла у дом те није успјела да се склони на сигурно, потврдиле су регионалне власти Кастиље-Ла Манче.

Пало више од 140 литара кише по квадрату за само два сата

Потоп је почео у петак око 18.15, када се на подручје општине сручио бруталан пролом облака који је без престанка трајао готово два сата. Према првим мјерењима, у том кратком периоду пало је више од 140 литара кише по квадратном метру.

Стање се нагло погоршало када су у насеље почеле да се сливају бујице из оближњих кањона и са околних брежуљака, након чега су улице Мадригераса у потпуности поплављене, а друштвеним мрежама убрзо су се проширили снимци блатних бујица које гутају саобраћајнице и улазе у куће.

Регионална влада одмах је активирала први степен узбуне посебног плана за заштиту од поплава, а интервентне службе, ватрогасци и спасилачке екипе провели су цијелу ноћ на терену помажући мјештанима и рашчишћавајући наносе.

О догађају се на друштвеној мрежи X огласио и шпански премијер Педро Санчез, упутивши саучешће породици преминуле жене и поручивши да су обилне кише изазвале озбиљну штету у више дијелова земље, уз апел грађанима на максималан опрез и праћење упутстава хитних служби, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шпанија

Поплаве

Бујица

временске неприлике

погинули

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