Стравични призори из Шпаније: Бујица носи аутомобиле као да су од папира, погинула жена

Аутор:АТВ редакција
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У катастрофалним поплавама које су погодиле општину Мадригерас у шпанској покрајини Албасете погинула је жена (100), а бујице воде носиле су све пред собом и проузроковале огромну штету, јављају шпански медији.
Несрећна стогодишњакиња налазила се у својој породичној кући у тренутку када је вода продрла у дом те није успјела да се склони на сигурно, потврдиле су регионалне власти Кастиље-Ла Манче.
Пало више од 140 литара кише по квадрату за само два сата
Потоп је почео у петак око 18.15, када се на подручје општине сручио бруталан пролом облака који је без престанка трајао готово два сата. Према првим мјерењима, у том кратком периоду пало је више од 140 литара кише по квадратном метру.
Madrigueras (Albacete)— Isma Ramírez (@ElEnfermeroInv1) October 2, 2026
La Dana de Albacete.
79 rescates, 5 desaparecidos, 1 mujer mayor ha muerto.#Albacete #Madrigueras pic.twitter.com/jOmehUDEvV
Стање се нагло погоршало када су у насеље почеле да се сливају бујице из оближњих кањона и са околних брежуљака, након чега су улице Мадригераса у потпуности поплављене, а друштвеним мрежама убрзо су се проширили снимци блатних бујица које гутају саобраћајнице и улазе у куће.
Регионална влада одмах је активирала први степен узбуне посебног плана за заштиту од поплава, а интервентне службе, ватрогасци и спасилачке екипе провели су цијелу ноћ на терену помажући мјештанима и рашчишћавајући наносе.
Las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas de nuestra geografía.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2026
Esta noche ha sido especialmente dura en Madrigueras (Albacete). Estamos muy pendientes de la situación.
Todo mi cariño a los familiares de la mujer que…
О догађају се на друштвеној мрежи X огласио и шпански премијер Педро Санчез, упутивши саучешће породици преминуле жене и поручивши да су обилне кише изазвале озбиљну штету у више дијелова земље, уз апел грађанима на максималан опрез и праћење упутстава хитних служби, преноси Индекс.
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