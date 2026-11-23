Аутор:АТВ редакција
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Једна студенткиња из Сан Хозеа и њена мајка, осумњичене да су насмрт изболе једног мушкарца, а затим сакриле његово тијело у јарузи у близини Ливермора! Њих двије су ухапшене, навела је полиција откривајући детаље стравичног злочина.
Алексија Њевес Солачхе (22) и њена мајка Вероника Рангел (55) ухапшене су под оптужбом за убиство, саопштила је Полицијска управа Сан Хозеа.
Жртва, идентификована као Марселино Перез Хименез (44), боравио је у прихватилишту за бескућнике у Сан Хозеу, објавио је лист "Мерцурус Њус".
Посљедњи пут је виђен 22. августа, када је ушао у стан у стамбеном комплексу Павона Апартментс, у улици "North 7th Street" у Сан Хозеу, саопштила је канцеларија шерифа.
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У стан је ушао заједно са Солаче, која је носила паковање од 24 лименке пива. Наредног дана, надзорне камере у комплексу наводно су снимиле Солаче и њену мајку како се муче са великом и тешком кутијом.
Према судским документима о подизању оптужнице, до којих је дошао лист "Меркурy Њус", мајка и ћерка користиле су ручна колица како би кутију превезле до свог изнајмљеног аутомобила.
Канцеларија шерифа саопштила је да је касније пратила кретање аутомобила од стамбеног комплекса до пута Тесла Роад.
California nursing student, 22, stabs man to death then dumps him in ravine with help from her mom: cops https://t.co/t4J5hVoaZ9 https://t.co/m1IeuqB4MH— California Post (@californiapost) November 23, 2026
Мистерија је почела да се расплиће поподне 25. августа, када је један возач зауставио аутомобил како би направио паузу у близини путева Тесла Роад и Еаглес Рун Роад.
Погледао је у јаругу и угледао нешто што је личило на људско тијело, након чега је позвао канцеларију шерифа округа Аламеда.
Полицијски службеници су пронашли тијело скривено испод смећа које су људи бацали из аутомобила који су пролазили. Мушкарац је избоден ножем, саопштила је шерифова канцеларија.
Солаче је ухапшена у Лос Анђелесу, а потом изручена назад у град Сан Хозе, гдје је смјештена у главни затвор округа Санта Клара. Њена мајка је ухапшена истог дана у Сан Хозеу.
Рангел, која ради у болници, пуштена је из затвора под надзором. Она је рекла да мисли да је њена ћерка дјеловала у самоодбрани, пише Калифонија пост.
Није јасно како су се Солаче и Хименез познавали. Мотив наводног убиства је под истрагом, саопштиле су власти.
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