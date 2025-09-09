Суд подржао Трампа, настављају се депортације

Извор:
09.09.2025
Врховни суд САД-а пресудио је да савезне имиграцијске рације у Лос Анђелесу могу ићи даље, укинувши ранију забрану савезне судинице која је блокирала заустављање особа без "разумне сумње".
Одлука представља побједу за предсједника Доналда Трампа, који је најавио рекордне депортације миграната без регулисаног статуса.
Суд је већином од 6 према 3 одлучио да агенти америчке имиграцијске службе ИЦЕ смију заустављати људе чак и на темељу њихове расе, језика или врсте посла, док се правна битка око рација у Лос Анђелесу наставља.
Конзервативни судија Брет Каванауг написао је у образложењу како је нижи суд "отишао предалеко" у ограничавању овлашћења агената. "Етничка припадност сама по себи не може бити довољна за разумну сумњу", навео је, али додао да "може бити релевантан фактор у комбинацији с другим околностима".
Троје либералних судија изрекли су снажно противљење. Судиница Соња Сотомајор упозорила је да су "безбројни људи у Лос Ангелесу већ били грубо приведени, бачени на тло и стављени у лисице само због изгледа, нагласка или чињенице да раде физичке послове".
"Данашњом одлуком суд излаже још небројене људе истим понижењима", написала је.
Бијела кућа поздравила је одлуку, најавивши наставак депортација "криминалних илегалних миграната".
Али демократски званичници у Калифорнији оштро су реаговали. Градоначелница Лос Анђелеса Карен Бас изјавила је да је одлука "опасна, неамеричка и пријетња слободама у САД-у". Гувернер Калифорније Гавин Њусом поручио је да "Трампове приватне полицијске снаге сада имају отворен пут да крену и на ваше породице".
Одлука Врховног суда поништила је привремену забрану коју је издала судиница Маме Е. Фримпонг. Она је закључила да постоји "гомила доказа" да рације крше Устав, те је забранила ИЦЕ-у да људе зауставља искључиво на темељу "расног изгледа", говора шпанског језика или зато што се налазе на мјестима попут аутобуских станица, пољопривредних поља или аутопраоница.
Ту забрану су покренуле имиграцијска удружења, тврдећи да ИЦЕ проводи "лутајуће патроле" без јасних критерија и да људима ускраћује право на адвоката. Судиница је упозорила да то може кршити Четврти амандман америчког Устава, који забрањује неразумна заустављања и претраге.
Трампова администрација у априлу је покренула рације на радним мјестима попут Home Депота, што је изазвало демонстрације и нереде. Предсједник је тада послао готово 2000 припадника Националне гарде и 700 маринаца, без одобрења државе Калифорније. Савезни суд касније је прогласио то распоређивање незаконитим, а Бијела кућа одговорила да "побуњенички судија покушава преузети предсједничке овлаштења да заштити америчке градове од насиља и уништења".
Врховни суд сада је допустио наставак рација, а Трамп најављује ширење акција и на друге градове. У Вашингтону већ је распоредио припаднике Националне гарде, а ове седмице одлучује хоће ли исто учинити и у Чикагу.
