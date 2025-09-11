Суд у ЕУ забранио да Русија финансира изградњу нуклеарних реактора у Мађарској

11.09.2025
11:35
Коментари:0
Суд у Европској унији поништио је дозволу Европске комисије за финансирање изградње у Мађарској два нуклеарна реактора у нуклеарној електрани „Пакш 2“ од стране руске компаније „Нижњи Новгород инжењеринг“, наводи се у пресуди објављеној на сајту суда.
„Суд поништава и судску одлуку и одлуку комисије о дозволи. Посебно утврђује да, супротно судској одлуци, комисија није могла једноставно да провјери да ли је предметна помоћ у складу са одредбама ЕУ о државној помоћи, већ је требало да провјери и да ли је директна расподјела грађевинског тржишта за два нова нуклеарна реактора у складу са правилима Уније о јавним набавкама“, наводи се у документу Суда правде Европске уније у Луксембургу, а преноси Спутњик.
Европска комисија је 6. марта 2017. године одобрила инвестициону помоћ коју је Мађарска планирала да пружи државном предузећу „МВМ Пакш II“ за изградњу два нова нуклеарна реактора у нуклеарној електрани „Пакш“. Аустрија је захтијевала да се одлука поништи због наводног „кршења правила ЕУ о јавним набавкама“. Русија се у оквиру овог пројекта обавезала да ће обезбиједити кредит од 10 милијарди евра.
Мађарска је такође требало да обезбиједи додатних 2,5 милијарди евра из свог буџета.
У августу је генерални директор „Росатома“ Алексеј Лихачов изјавио да компанија очекује да ће почети изградњу првог блока нуклеарне електране „Пакш 2“ у Мађарској у новембру 2025. године.
Нуклеарна електрана „Пакш“ је једина нуклеарна електрана у Мађарској. Тренутно, нуклеарна електрана производи скоро половину све електричне енергије у Мађарској, а са планираним пуштањем у рад два нова блока, очекује се да ће се овај удио удвостручити. Мађарско руководство више пута је истицало да је за земљу нуклеарна енергија начин да се осигура њена енергетска безбједност.
Према уговору потписаном 2014. године, руска државна компанија „Росатом“ ће изградити реакторе 5 и 6, снаге 1,2 гигавата сваки. Четири постојећа реактора у „Пакшу“ пуштена су у рад између 1982. и 1987. и производе око половину електричне енергије у земљи. Са новим модерним нуклеарним реакторима, власти очекују да ће удвостручити излазну снагу електране.
