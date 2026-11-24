Аутор:АТВ редакција
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Најмање двоје људи је погинуло, а деветоро је повријеђено у судару два аутобуса и путничког аутомобила у Колумбусу, у америчкој држави Охајо, јавља "Еј-Би-Си њуз".
У извјештају се наводи да су се прво сударила два аутобуса, а да је аутомобил накнадно ударио у једног од њих.
Према ријечима полицијског наредника Жозефа Алберта, резултати прелиминарне истраге указују на то да је један аутобус, из засад непознатог разлога, прешао у супротну траку и директно се сударио са другим аутобусом.
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Алберт је нагласио да повријеђена лица нису животно угрожена, пише Срна.
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