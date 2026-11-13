Сударили се камион и аутобус, најмање 23 мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 23 људи је погинуло, а неколико је повријеђено у судару камиона и аутобуса у држави Асам на сјевероистоку Индије, изјавио је полицијски службеник Голагат Свапнанел Дека.
"Потврђено је да су 23 особе погинуле и седам је пребачено у болницу. Број погинулих можда није коначан", рекао је Дека, преноси "Срна".
Према његовим ријечима, аутобус је био на путу ка сусједној области и тридесетак људи је било у возилу. Возач камиона налази се међу повријеђенима.
Несрећа се десила на ауто-путу недалеко од Националног парка "Казиранга", који се налази на Унесковој листи Свјетске баштине.
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