Аутор:АТВ редакција
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Сукоби између демонстраната и полиције избили су у Нанту и Лиону, гдје су у току скупови против раста цијена.
Лист "Ле Прогрес" објавио је да су власти Лиона забраниле демонстрације у центру града, али је група демонстраната покушала да организује маршеве улицама Гарибалди и Кур Гамбета.
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Полиција је брзо растјерале скупове, а сузавац је испаљен неколико пута.
Безбједност је појачана и око Трга Белкур, гдје је отворена божићна пијаца.
Лист "Вест Франс" објавио је да је до сукоба дошло у Нанту, гдје је група демонстраната покушала да скрене са дозвољене руте и сукобила се са полицајом. Један демонстрант задобио је повреду ноге у сукобу са полицијом.
Демонстранти су оштетили и полицијско возило.
Министарство унутрашњих послова објавило је раније да је опао број окупљених у поређењу са демонстрацијама у претходним седмицама, наводећи да се до 14.00 часова по локалном времену окупило само око 2.200 људи који су учествовали у протестима на 44 скупа широм земље, не рачунајући Париз, преноси Срна.
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Масовни протести у Француској почели су у септембру када су ученици блокрали школе да би изразили незадовољство лошим стањем, преоптерећеним распоредима и недостатком наставника за одређене предмете. Касније су им се придружили и синдикати захтијевајући повећање плата и укидање мјера штедње, подсјећа ТАСС.
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