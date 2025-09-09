Logo
Супруг открио шок преокрет с концерта Колдплеја: ''Ово је права истина о мени и Кристин“

09.09.2025

19:36

Коментари:

0
Фото: TikTok/@karimjovian/screenshot

Подсјетимо, средином јула снимак са концерта групе Колдплеј у Масачусетсу постао је виралан и покренуо лавину спекулација о наводној афери између Кристин Кабот и њеног шефа Ендија Бајрона.

Кристинин супруг, Ендру Кабот, сада је преко свог портпарола поручио да њих двоје већ нису били у браку у тренутку када је снимак настао, јер су неколико недјеља раније споразумно одлучили да се разведу. Његову верзију приче потврдила је и бивша супруга Џулија, којој је, како каже, Ендру одмах након ''инцидента'' послао поруку.

Снимак, начињен током пјесме ''Џамботрон'', приказао је мушкарца и жену у блиском тренутку у публици. Док су се смјењивали кадрови, Кристин је у невјерици прекрила лице рукама, а мушкарац се брзо сагнуо да би избјегао камеру. Са бине је Крис Мартин прокоментарисао: ''Или имају аферу, или су само јако стидљиви.''

Убрзо је откривено да је ријеч о директору компаније Астрономер и шефици људских ресурса исте фирме. Иако је Кристин већ била у процесу развода, снимак је имао озбиљне посљедице – Бајрон је поднио оставку на директорску функцију, а Кристин је напустила посао.

Њихови профили уклоњени су са званичне странице, док је Бајронова супруга убрзо избрисала налоге на друштвеним мрежама.

Кристин је званичан захтјев за развод поднијела 13. августа. Пар, који није имао заједничку дјецу, вјенчао се након претходних неуспјелих бракова.

Ова афера у јавности је открила и богатство породице Кабот. Ендру је потомак једног од најстаријих и најмоћнијих бостонских кланова чије се богатство процјењује на више од 14 милијарди евра. Данас води успјешну компанију за производњу рума Приватир Рум.

Недавно су он и Кристин купили луксузну кућу на обали Њу Хемпшира, вриједну око два милиона евра, не слутећи да ће њихова приватност убрзо постати тема глобалних медија.

(Она.рс)

