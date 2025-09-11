Супруга политичара осуђена на затвор, назвала мужа лажовом

Извор:
Надин Менендез, супруга бившег америчког сенатора из Њу Џерсија Боба Менендеза, осуђена је у четвртак на четири и по године затвора због продаје политичког утицаја мужа у замјену за мито у виду готовине, златних полуга и луксузног аутомобила.
Надине Менендез (58) је у априлу проглашена кривом за учешће у коруптивним шемама заједно са супругом, бившим предсједавајућим Одбора за спољнополитичке односе Сената САД, и то у периоду од 2018. до 2023. године. Неке од тих шема укључивале су и помоћ египатској влади, пренио је АП.
Менендезова је у обраћању судији кроз сузе описала бившег сенатора као манипулатора и лажова.
"Предала сам му свој живот, а он ме је водио као марионету", рекла је она.
Судија је током изрицања пресуде рекао да Надин Менендез није особа каквом су је приказали током суђења њеном мужу и двојици бизнисмена из Њу Џерсија, али да није ни "невини посматрач", како је тврдила њена одбрана.
Осим затворске казне, судија је Надин Менендез изрекао и три године условног надзора.
Казна јој је дјелимично ублажена због тога што је прошла кроз дуготрајан судски процес, тешко дјетињство у Либану, претходне токсичне везе, здравствене проблеме и године живота.
Судија је одредио да се у затвор јави 10. јула, како би имала времена да заврши неопходне медицинске захвате. Тужилаштво се није противило овом захтеву.
Боб Менендез /71/ тренутно издржава казну од 11 година затвора, након што је осуђен за мито, изнуду и дјеловање као агент стране владе, конкретно египатске.
ФБИ је у претресу њихове куће 2022. године пронашао 480.000 долара у готовини, златне полуге вриједне око 150.000 долара и луксузни кабриолет.
