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Све због једне жице: Америчке власти откриле узрок авио-колапса

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АТВ редакција
14.11.2026 21:39

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Авион компанија „Фронтијер ерлајнс“ и „Америкен ерлајнс“ налазе се један поред другог уз рулну стазу на Међународном аеродрому Далас-Форт Ворт у Тексасу, у петак, 13. новембра 2026. године, након што је Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) обуставила летове широм САД.
Фото: Таnjug/AP Photo/Tony Gutierrez

До вишечасовне обуставе свих летова у САД у петак довела је рутинска инсталација нове опреме на једној од комуникационих подстаница, саопштио је амерички министар саобраћаја Шон Дафи.

Федерална управа за цивилно ваздухопловство (ФАА) потпуно је обуставила ваздушни саобраћај у САД у петак увече. Отказано је око 10.000 летова, а више од 300.000 људи остало је да чека на аеродромима. На конференцији за новинаре у суботу, Дафи је објаснио да је узрок колапса система био релативно баналан.

„Ево шта мислимо да се догодило. На једној од наших удаљених локација, подизвођач је обављао редовно одржавање и једну од телефонских линија пребацио са бакарне жице на оптички кабл. Тај подизвођач је 'Л3 Харис', они са нама раде већ 20 година. Они су заправо власници мреже коју ФАА користи за контролу неба“, рекао је Дафи.

Према његовим ријечима, до замјене је морало доћи зато што се та жица више не производи, а ФАА је можда посљедња служба која уводи оптичке каблове, због недостатка буџетског финансирања.

Након инсталације, међутим, рутер је почео да „преплављује“ систем контроле неба, па су остали рутери у систему добијали по 1.000 покушаја контакта сваких четири до пет секунди, објаснио је Дафи. То је затим пореметило систем радио-комуникације са авионима, као и неке од радара, и онемогућило рад контроле летења.

„Сада радимо на томе да утврдимо да ли је у питању била неспособност или немар радника 'Л3 Хариса' или су инсталирали неисправан уређај“, саопштио је Дафи.

Ово је већ трећи пут од 2000. године да је ФАА наредила обуставу ваздушног саобраћаја. Први инцидент догодио се 11. септембра 2001. године, због терористичких напада, а други пут 2023. године, када је систем за упозоравање престао да ради на два сата због погрешног ажурирања софтвера.

Путнички саобраћај у САД већином се одвија авионима и аутомобилима, јер је жељезничка мрежа углавном намијењена за превоз терета. Дафи је признао да су „десетине хиљада“ путника остале заглављене на аеродромима у петак, док авио-индустрија процјењује да је ријеч о скоро 400.000 људи. Многи од њих провели су ноћ на аеродромима, јер је принудна пауза довела до ланчаног поремећаја реда летења.

Број отказаних и одгођених летова тако се попео на више од 15.000, док се број погођених путника процјењује на милион и по, јавља АП.

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Тагови :

авион

Америка

обустава саобраћаја

Саобраћајни колапс

ФАА

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