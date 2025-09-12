Свијет кључа од бијеса због снимка уплакане трудне дјевојчице (10)

Извор:
Људе је шокирао потресан снимак из Пакистана на којем дјевојчица стара тек 10 година трудна оплакује свог шездесетогодишњег мужа.
Слике уплакане, трудне дјевојчице из Пакистана су обишле свијет и оставиле људе у невјерици.
"Господе, како да роди? Па она је сама дијете", пишу шокирани корисници мрежа.
Многи се питају како ће тако мало биће изнијети трудноћу и касније само одгајати дијете. У друштву гдје је поновни брак за жену готово немогућ, судбина ове дјевојчице изгледа још тежа јер остаје јој да сама брине о беби, стигматизована и одбачена од заједнице.
У коментарима преовладавају бијес и очај:
"Ужас... Како је тај старац могао да је додирне?", "Родитељи? Како им није жао да дијете гурну у пакао?", "Сада гледам у свог десетогодишњег сина и његове другарице, и коса ми се диже на глави", "Може ли уопште да преживи порођај?", "Она и даље брише нос као дијете. Срце ми се цијепа", само су неки од коментара.
Многи су ситуацију назвали "отвореном педофилијом" и најцрњим примјером извитоперености и тлачења жена од рођења.
Иако је у Пакистану минимална старосна граница за удају формално 16 година, у пракси се многе дјевојчице удају далеко раније, често против своје воље.
У малим градовима и селима традиција је јача од закона. Догађа се да дјевојчице буду отете, силоване, а затим "продате" кроз брак јер се сматра да "упрљана" дјевојка више није пожељна невјеста.
Ове године покренута је иницијатива да се граница подигне на 18 година. Посланица Шармила Фаруки из Пакистанске народне партије предложила је 16. маја 2025. нови закон у Националној скупштини и наишла на једногласну подршку. Три дана касније пројекат је отишао у Сенат, гдје га је подржала и сенаторка Шери Рехман, али је наишао на жесток отпор конзервативних посланика.
Посебно емотивно обраћање имала је сенаторка Насима Ехсан, која је и сама била удата са 13 година. Њена исповијест подсјетила је све колико је заштита малољетница и даље само мртво слово на папиру.
Према приједлогу закона, сваки брак са особом млађом од 18 година третирао би се као се*суално злостављање дјетета и носио казну до три године затвора. Матичари би морали да провјере године младенаца, а родитељи који присиљавају дјецу на брак могли би да заврше и до седам година иза решетака, уз казну и до милион рупија.
Али и поред законских одредби, у пракси се дјевојчице и даље жртвују у име "части" и "традиције".
Зато је управо ова прича, прича десетогодишње удовице, постала симбол спорих и болних промјена у конзервативним друштвима. Докле год закони остају мртво слово, трагедије попут ове настављаће да се понављају, пише "Жена Блиц".
