Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима

Тајлер Робинсон, осумњичен за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка признао је свом оцу да је извршио атентат, након чега га је он пријавио полицији, објавио је данас CNN.
Претходно амерички ФБИ објавио је видео-снимак надзорне камере и затражио помоћ јавности у идентификацији осумњиченог, а отац Робинсона је препознао младића са снимка као свог сина (22), који му је признао злочин.
Робинсон за сада одбија да разговара са истражитељима.
Он је приведен синоћ око 22 часа по локалном времену, а према ријечима директора ФБИ Каша Патела, његови породица и пријатељи помогли су полицији око његове предаје у округу Вашингтон.
Власти су такође разговарале са Робинсоновим цимером, који је истражитељима показао поруке које је Робинсон наводно остављао на платформи Дискорд, а преко којих је наводно говорио како намјерава да преузме пушку из које ће пуцати, испустити и оставити у жбуњу.
Претходно је гувернер америчке савезне државе Јуте у којој је дошло до атентата Спенсер Кокс рекао да ће оптужница против Робинсона бити подигнута у наредна три дана.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавне дебате под називом “Докажи да грешим” на Универзитету Јута Вели.
Предсједник САД Доналд Трамп наредио је да заставе широм земље буду спуштене на пола копља у Киркову част, преноси Танјуг.
