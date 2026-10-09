Тајна дугог живота можда се крије у малом селу на Сардинији

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У једном планинском селу у срцу Сардиније, у Италији, изгледа да се дешава нешто веома необично. На истом острву, прије око 20 година, научници су идентификовали прву такозвану „Плаву зону“ на свијету – географско подручје на Сардинији у којем људи показују изузетну дуговјечност.
Сада су истраживачи у малом мјесту Болотана, око 110 километара западно од првобитне Плаве зоне, можда пронашли још једно подручје изузетне дуговјечности.
У новој студији, објављеној у часопису „Frontiers in Aging“, научници су пронашли доказе да нарочито жене у Болотани имају тенденцију да живе изузетно дуго.
На основу анализе демографских података из периода од 2021. до 2025. године, просјечна седамдесетогодишња жена у Болотани има очекивани преостали животни вијек од 20,85 година, у поређењу са 18,61 годином у провинцији Нуоро, којој Болотана припада, 18,4 године на Сардинији и 18,06 година у Италији у цјелини.
Још упечатљивији је податак да процијењена вјероватноћа да седамдесетогодишња жена у Болотани доживи 100 година износи 13,83 одсто. На другим мјестима та вјероватноћа је знатно мања: 4,33 одсто у провинцији Нуоро, 4,43 одсто на Сардинији и 3,54 одсто у Италији у цјелини.
Поређења ради, истраживачи наводе да је вјероватноћа да седамдесетогодишња жена из Болотане доживи 100 година више од три пута већа него код жена у Сједињеним Америчким Државама.
Укупни подаци о очекиваном животном вијеку са 70 година и вјероватноћи доживљавања 100. године живота код жена у Болотани указују на изузетно високе изгледе за дуговјечност на свјетском нивоу, одмах иза Хонгконга.
„Мислимо да је ово најдуговјечнија женска популација на свијету, или је томе веома близу“, каже епидемиолог и коаутор студије С. Џеј Олшански са Универзитета Илиноис у Чикагу.
„Ако можемо да утврдимо карактеристике које стоје иза ове дуговјечности и помогнемо људима да их усвоје, остатак свијета може имати користи од разумијевања вриједности које његују ове заједнице.“
За разлику од жена, мушкарци у Болотани, иако такође живе дуго, не показују тако изражен образац дуговјечности.
Седамдесетогодишњи мушкарац у Болотани има „умјерено виши“ очекивани животни вијек, 16,02 године, у поређењу са националним просјеком у Италији од 15,48 година, наводе истраживачи.
Ипак, њихове шансе да од 70. доживе 100. годину значајно су веће него код осталих мушкараца у Италији. Процијењена вјероватноћа износи 4,92 одсто, што је више од три пута у односу на национални просјек од 1,41 одсто.
Важно ограничење ове студије јесте то што су, због малог броја становника Болотане, резултати анализе веома осјетљиви на године које су обухваћене истраживањем.
Када су истраживачи анализу усмјерили на период од 2015. до 2019. године, процијењена вјероватноћа да жене доживе 100 година износила је свега 1,46 одсто, што је знатно мање од 13,83 одсто за период од 2021. до 2025. године. Очекивани преостали животни вијек са 70 година, од 18,3 године, и даље је био виши од националног просјека.
Пажњу истраживача на Болотану, која је током периода обухваћеног студијом имала 2.266 становника, првобитно је привукао необично велики број стогодишњака који живе у овој малој заједници – група којој је посвећена и једна локална интернет страница. Међутим, није само дуговјечност мјештана оно што је изузетно.
„Оно што Болотану чини изузетном јесте невјероватно богата историјска документација која нам омогућава да поуздано утврдимо старост људи у тренутку рођења и смрти“, каже Олшански.
„Општинске и црквене матичне књиге сежу вијековима уназад и омогућиле су нам да независно провјеримо старост. За сваку особу која је доживјела више од 100 година можемо да потврдимо податке. Нема никакве двосмислености.“
Шта женама у Болотани омогућава тако дуг живот и даље није познато. Истраживачи признају да је то било ван оквира њихове демографске анализе, али сматрају да би даља истраживања на нивоу појединца могла да испитају потенцијалне биолошке факторе, факторе повезане са понашањем и друштвене факторе.
„Неколико механизама би реално могло да допринесе израженој предности жена у преживљавању“, наводе истраживачи у раду, „укључујући генетску основу, начин исхране, физичку активност, породичну подршку, друштвену повезаност, континуитет боравка и доступност здравствене заштите.“
Улогу би могла да има и средина у којој мјештани живе. Олшански наводи да становници живе у стрмом, брдовитом предјелу, да се већина хране производи локално и да је друштвена изолација ријетка.
„То је веома повезана заједница у којој људи брину једни о другима“, каже Олшански. „Кретање се углавном обавља пјешке, а не аутомобилом.“
Колики је утицај сваког од ових фактора мораће да покажу будућа истраживања, али сада када је Болотана идентификована, постоји велика вјероватноћа да ће научници обратити више пажње на ово мјесто. Посебно зато што резултати студије предлажу да се Болотана разматра као „кандидат за Плаву зону дуговјечности“.
„Сада знамо да се у Болотани дешава нешто изузетно“, каже коаутор студије и истраживач дуговјечности Ден Битнер, оснивач компаније „Плаве зоне“ (Blue Zones, Inc.), која промовише и комерцијализује концепт Плавих зона дуговјечности.
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