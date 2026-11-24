Аутор:АТВ редакција
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Анджеј Фреда, који је више од двадесет година у Ротвелу код Лидса живио као наизглед узоран комшија и пољски преводилац, вратио се на слободу након што је у Њемачкој ослобођен оптужби за убиство Рајнхарта Шенига из 1996. године због истека законских рокова за кривично гоњење за блажу квалификацију дјела.
Иако је Регионални суд у Бохуму у априлу 2025. године утврдио да је Фреда више пута избо ножем 54-годишњег радника фабрике „Опел“ Рајнхарта Шенига, суд није могао да изрекне осуђујућу пресуду јер није доказано постојање отежавајућих околности потребних за тешко убиство, док је рок за гоњење за дјело Totschlag (умишљајно убиство без отежавајућих околности) већ истекао.
У Ротвелу код Лидса Фреда је од 2001. године живио мирно са породицом, радио као преводилац и привлачио пажњу атлетском грађом, дугом сиједом косом везаном у пунђу и бављењем борилачким вјештинама, а на платформи The Менди Нетворк под именом „Џек“ забиљежио је и једну улогу статисте у нискобуџетном филму. Упркос хапшењу у септембру 2022. године и чињеници да и даље живи у истом сусједству, комшије су углавном биле суздржане, док га је један мјештанин описао као пријатељског и џентлмена.
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Кључни траг у случају појавио се 2020. године, када је Фредина ДНК након хапшења због туче у бару у Великој Британији унесена у глобалну базу података и поклопила се са узорцима са одеће и ножа раније прикупљеним за полицију у Бохуму. Након одбацивања посљедње жалбе на екстрадицију пред Високим судом у Лондону у новембру 2024. године, у јануару 2025. пребачен је авионом у Диселдорф, а потом у Бохум.
Злочин се догодио убрзо након поноћи 2. марта 1996. године у Бохуму у покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, када је Рајнхарт Шениг нападнут на повратку кући након вечери у пабу. Нападач га је непрекидно убадао склопивим ножем са двосјеклом закривљеном оштрицом, задавши му више удараца у раме, груди, труп и лице, при чему је један убод пробио срце.
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Шениг је остао да искрвари на тротоару, док је нападач побјегао и одбацио крвави капут и оружје у канту за смеће. Фреда се крајем осамдесетих преселио у Њемачку са супругом и сином, држао киоск у којем су се окупљали пољски имигранти, возио бијели „порше“ и бавио се борилачким вјештинама, а истражитељи претпостављају да је можда познавао жртву која је живјела у близини и често пушила.
Према објашњењу стручњакиње за кривично право са Универзитета у Констанцу, професорке др Лијане Вернер, тешко убиство у Њемачкој повлачи обавезну доживотну казну затвора и захтијева доказивање специфичних отежавајућих околности попут похлепе, окрутности, издаје или прикривања другог кривичног дјела. Пошто је медицински вјештак навео да је Шениг избоден спреда, а не неслутећи отпозади како је тужилаштво првобитно сматрало, суд није прихватио квалификацију убиства уз издају.
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Дјело је сведено на Totschlag, за који у Њемачкој важи рок застарелости од 20 година, па осуда није била могућа, а Фреда – коме је, према наводима извора, неодређена дозвола боравка у Великој Британији одобрена само неколико мјесеци прије хапшења 2022. године није суочен ни са депортацијом. Бивши виши детектив за убиства из Бохума Аксел Путер, који је на случају радио 21 годину, укључујући и период након пензионисања, изјавио је да је исход за њега представљао дубоко лично разочарање, док мотив напада и даље остаје непознат, преноси Дејли мејл.
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