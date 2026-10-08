Талачка криза у Њемачкој: Има мртвих, полиција наредила грађанима да не излазе из домова

Аутор:АТВ редакција
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Током контроле оружја у Бернгауу, у Горњој Фалачкој, како јавља Билд, убијен је запослени у окружној управи. Његова колегиница се, према тим информацијама, још налази у кући осумњиченог.
Велики број полицајаца је опколио објекат, а на терену је и оклопно возило. Становницима мјеста је наложено да не напуштају своје куће.
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Око 14 часова полиција је алармирана због "звукова налик пуцњави" из општине у Горњој Фалачкој. Убрзо је постало јасно да је пријетња стварна.
Портпарол полиције Јонас Краус рекао је: "Према досадашњим сазнањима, у једној кући у Бернгауу налази се мушкарац који је наводно испалио више хитаца."
Према информацијама Билда, најмање један запослени у окружној управи је убијен. И његова колегиница је наводно погођена хицима осумњиченог. За сада није познато колико је тешко повријеђена.
У акцији учествује полицијски хеликоптер. На мјесту догађаја налази се велики број полицајаца и других припадника служби. У међувремену је стигло и оклопно возило.
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Шире подручје око општине Бернгау у Баварској, која има око 2.600 становника, блокирано је.
Портпарол полиције је рекао: "Становници подручја Бернгауа и даље се хитно моле да не напуштају своје куће и да остану у њима."
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